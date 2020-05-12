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Стерлинг о возобновлении АПЛ: «Пока есть риск, я думаю о худшем исходе»

сегодня, 05:26

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг на своём YouTube-канале поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Англии, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

Момент, когда мы вернёмся на поле, должен быть определён не только по футбольным причинам. В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

Я не знаю, как это будет организовано, но полагаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность игроков и всех остальных людей.

До тех пор... Как бы сказать.. Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход всего этого.

В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень хочу вернуться на поле. Надеюсь, когда этот момент настанет, всё будет в порядке.

Ранее против скорого возобновления сезона в Англии высказался защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз.

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 05:27
Не ссы, играть пора давно
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