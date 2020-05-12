Стерлинг о возобновлении АПЛ: «Пока есть риск, я думаю о худшем исходе»

Вингер «Манчестер Сити» на своём YouTube-канале поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Англии, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

Момент, когда мы вернёмся на поле, должен быть определён не только по футбольным причинам. В безопасности должны быть не только футболисты, но и медицинский штаб, судьи.

Я не знаю, как это будет организовано, но полагаю, что правильное время для возобновления настанет только тогда, когда будет обеспечена безопасность игроков и всех остальных людей.

До тех пор... Как бы сказать.. Я не напуган, но сдержан и думаю о том, каким может быть худший исход всего этого.

В то же время я с нетерпением жду возобновления и очень хочу вернуться на поле. Надеюсь, когда этот момент настанет, всё будет в порядке.