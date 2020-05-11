Литманен — о коронавирусе: «Было трудно дышать»

Бывший футболист «Аякса» и сборной Финляндии рассказал, как переболел коронавирусом:

У меня была температура, переболела головы и болели мышцы. Было трудно дышать. Боль была не такой сильно, чтобы меня отправили в больницу, но мне вообще не бывает легко. Это было утомительно, временами даже тяжело. Я никогда не был в таком плохом состоянии физически, как сейчас. Передвигаюсь на велосипеде или пешком. До сих пор не могу перемещаться на большие расстояния, хоть и вернулись силы.