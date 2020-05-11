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Литманен — о коронавирусе: «Было трудно дышать»

сегодня, 20:57

Бывший футболист «Аякса» и сборной Финляндии Яри Литманен рассказал, как переболел коронавирусом:

У меня была температура, переболела головы и болели мышцы. Было трудно дышать. Боль была не такой сильно, чтобы меня отправили в больницу, но мне вообще не бывает легко. Это было утомительно, временами даже тяжело. Я никогда не был в таком плохом состоянии физически, как сейчас. Передвигаюсь на велосипеде или пешком. До сих пор не могу перемещаться на большие расстояния, хоть и вернулись силы.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как проходил коронавирус.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:58
Суровая штука этот вирус...
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