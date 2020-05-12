Ламберт: «То, как Балотелли тренировался в „Ливерпуле“... Это просто позор»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии поделился мнением о бывшем одноклубнике , который в то время тоже выступал за мерсисайдцев.

Было здорово, когда я вернулся в «Ливерпуль.» Я возвратился в родной город совсем другим человеком. Конечно, я стал намного большим профессионалом. Сначала всё шло хорошо, я забил пару мячей и был вполне рад.

Хотя могу сказать, что все игроки были шокированы потерей Луиса Суареса и тем, как сильно строилась игра вокруг него. Я никогда не собирался стать заменой кому-то вроде него, не так ли? Пойти по его стопам было очень, очень тяжело.

А затем Брендан Роджерс привёл в команду Марио Балотелли, и я отошёл на второй план. Честно говоря, это выбило меня из колеи. Я не мог понять этого решения. То, как он тренировался... Это был позор. Вне тренировочного поля он был прекрасным парнем. Но его поведение во время занятий оставляло желать лучшего. Я и раньше сталкивался с подобным отношением футболистов к тренировкам, но они были достаточно классными игроками, чтобы это сходило им с рук. Марио таким не был.

Я просто не понимал, как Роджерс позволял ему так себя вести, и почему выбор пал не на меня. Это отразилось на мне и негативно сказалось на всей команде.