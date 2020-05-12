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Ламберт: «То, как Балотелли тренировался в „Ливерпуле“... Это просто позор»

сегодня, 04:09

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Рики Ламберт поделился мнением о бывшем одноклубнике Марио Балотелли, который в то время тоже выступал за мерсисайдцев.

Было здорово, когда я вернулся в «Ливерпуль.» Я возвратился в родной город совсем другим человеком. Конечно, я стал намного большим профессионалом. Сначала всё шло хорошо, я забил пару мячей и был вполне рад.

Хотя могу сказать, что все игроки были шокированы потерей Луиса Суареса и тем, как сильно строилась игра вокруг него. Я никогда не собирался стать заменой кому-то вроде него, не так ли? Пойти по его стопам было очень, очень тяжело.

А затем Брендан Роджерс привёл в команду Марио Балотелли, и я отошёл на второй план. Честно говоря, это выбило меня из колеи. Я не мог понять этого решения. То, как он тренировался... Это был позор. Вне тренировочного поля он был прекрасным парнем. Но его поведение во время занятий оставляло желать лучшего. Я и раньше сталкивался с подобным отношением футболистов к тренировкам, но они были достаточно классными игроками, чтобы это сходило им с рук. Марио таким не был.

Я просто не понимал, как Роджерс позволял ему так себя вести, и почему выбор пал не на меня. Это отразилось на мне и негативно сказалось на всей команде.

Недавно Балотелли заявил, что считает себя гением, а не бунтарём.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:01
На Марио многие обижаются.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:54
Обижен на Марио
112910415
112910415
сегодня в 04:48
ну, гений же !
обычным людям не понять ... )
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:40
Само присутствие Балотелли в футболе это позор.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:13
На месте, как говорится, видней.
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