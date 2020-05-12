ГлавнаяНовости

Широков — о последствиях коронавируса в России: «Многие не выживут»

сегодня, 12:39

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о том, какие последствия в стране могут быть от пандемии коронавируса.

Что сильнее ударит по стране: коронавирус или его последствия? Последствия, конечно. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях. Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше всё будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадёт.

Недавно Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом. 

Все новости
Черданцев: «Если нет перчаток, можно ходить в хоккейных крагах»
Сегодня, 13:42 Комментарии1
Гацкан: «Мы с Калачёвым старались брать слово на поле»
Сегодня, 13:08 Комментарии3
Гацкан рассказал о своем уходе из «Ростова»
Сегодня, 13:03 Комментарии4
Спортивный врач: «Сейчас может возрасти количество травм»
Сегодня, 12:13 Комментарии5
Селюк: «Геркус — жулик, видящий во сне своё возвращение в „Локомотив“»
Сегодня, 11:33 Комментарии8
Уткин: «Спортсмен — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами»
Сегодня, 10:10 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:28
Широков прям капитан очевидность
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:25
Кто их тронет) Казалось бы, Восточная Европа тоже сплошная гопота, но куда-то двигаются.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:21
Только физическую смерть невозможно исправить.И не вам говорить о нуждах населения,присваивая себе право судить всё и вся.Бегаете по передачам и офисам СМИ,продолжаете стричь купоны,а всё туда же.Остальное-урок тем,кто проповедовал теорию "надо жить сегодня и сейчас",тратя всё на свои удовольствия ,часто сомнительного свойства.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 13:21
всё пройдёт и это тоже))
112910415
112910415
сегодня в 13:20
у Романа явно есть небогатые знакомые ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:11
Пойдут раскулачивать богатеев, в том числе и футболистов. Ибонех...
311
311
сегодня в 12:54
Широков призывал сидеть дома до того, как это стало мейнстримом! Respect)
drug01
drug01
сегодня в 12:53
Страшные мысли эксперта????
VIPded
VIPded
сегодня в 12:53
Все смертны, у каждого свой срок... И нефик каркать!!!
SAINTS
SAINTS
сегодня в 12:45
Возможно будет бунт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:43
Он вообще новости не смотрит: в России выживут многие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100