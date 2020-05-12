Широков — о последствиях коронавируса в России: «Многие не выживут»

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сегодня, 12:39

Бывший футболист сборной России поделился мнением о том, какие последствия в стране могут быть от пандемии коронавируса.

Что сильнее ударит по стране: коронавирус или его последствия? Последствия, конечно. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях. Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше всё будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадёт.

Недавно Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом.