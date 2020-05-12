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Экс-селекционер «Зенита» рассказал об интересе клуба к Зинченко в 2014 году

сегодня, 15:40

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, что в 2014 году петербургский клуб проявлял интерес к украинскому защитнику Александру Зинченко, который в настоящее время выступает за «Манчестер Сити».

В «Лужниках» периодически играют известные ветераны. У меня была возможность подвигаться с ребятами. Вместе с нами поддерживал форму и Зинченко. Мне предложили его взять на просмотр. Увидев его живьём даже на нашем уровне, я понял, что это действительно футболист. Вскоре он уехал в Питер в «Зенит-2». Он побыл там полтора дня, после чего агенты увезли его в «Рубин».

Мы общались с Владиком Радимовым, который тогда работал в «Зените-2». Он говорил: «Видно, что парень футбольный, но нужно смотреть». Наверное, это типичный ответ любого тренера, которому присылают игрока, и он видит его всего на одной тренировке. Агенты хотели, чтобы мы сразу решили — дают ему контракт или нет. Но в таком клубе, как «Зенит», необходимо было пройти несколько ступеней для принятия решений.

Стало ли обидно, что упустили? За всем не угонишься… В той истории были сложности. Но мне было по-человечески приятно, что парень заиграл на таком уровне. Рад, что я тогда увидел в нём футболиста. Мне как специалисту до сих пор приятно, и я продолжаю за ним следить. Окажись Зинченко тогда в «Зените», может быть, и не было бы в его карьере такого хеппи-энда.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что в 2014 году предлагал красно-белым и другим российским клубам подписать контракт с Зинченко.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 16:40, ред.
Эстафетную палочку забрал у Гаврилова...ждём Григоряна...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:04
Повезло парню). Здравствуй солнечное Сочи! Было бы).
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:57
Что ворошить прошлое!!
beefs
beefs
сегодня в 15:53
чего вспоминать прошлое которое уже не вернешь
Mikki
Mikki
сегодня в 15:52
В матчах теперь можно ставить оценки судьям https://www.soccer.ru/matches/1164126/atletiko-liverpul-18-02-2020
VIPded
VIPded
сегодня в 15:40, ред.
Убереглись...)))
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