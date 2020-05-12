Петржела: «В Чехии политики настроены против России»

Бывший наставник «Зенита» рассказал, чем занимается во время эпидемии коронавируса.

Какие могут быть дела? Коронавирус – он все решает. Невозможно ничего делать, сидишь дома. Погулять можно, но только с маской. Правда, некоторые послабления делают, но мало. Только 17 мая заканчивается чрезвычайное положение. Вот и езжу на велосипеде, хожу в парке. Езжу иногда к детям, к сыну, к дочке. Но в понедельник уже начинаем в клубе тренировки… С молодежью, с детьми. По десять детей в одной группе. У меня будет две группы. Но тренировки полноценные, на поле. Уже ребятам не нужно носить маски, например.

Боюсь ли коронавируса? Нет. Не знаю, почему, но не боюсь. Но кругом много истерии. Мне не кажется, что ситуация так опасна, как об этом говорится. Люди уже не боятся ничего. Столько их на улице, все без масок. Хотят, чтобы все закончилось.

Российские новости смотрю очень мало, читаю побольше. У меня в Фейсбуке много друзей из России, из Азербайджана. Про остальное не знаю, именно новости не особо смотрю. Тут такая ситуация… Многие настроены против русских. Я не знаю почему. Кто? Некоторые политики. Мне не нравится это.

Недавно я сказал, что правительство Чехии выплатило в период пандемии каждому гражданину по тысяче долларов? Да, подал заявку, мне прислали деньги.