ГлавнаяНовости

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал отцом

сегодня, 00:15

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал отцом.

«Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!», – поздравил игрока «Локо» в твиттере.

Джорджевич перешел в «Локомотив» из «Зенита» летом 2019 года. Вскоре Лука получил травму связок колена и провел только 4 матча в нынешнем сезоне РПЛ.

Все новости
Льорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов
Вчера, 20:20 ФотоКомментарии14
Мамаев: «Могу набить мяч где-то 47 тысяч раз»
Вчера, 18:02 ВидеоКомментарии17
Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр стал отцом
09 мая ФотоКомментарии3
Роналду опубликовал фото с детьми: «Величайшая любовь»
07 мая ФотоКомментарии3
Соболев: «Я должен Кокорину 1.5 млн за Porsche»
07 мая Комментарии47
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
06 мая Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:50
Поздравим!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:23
Поздравим парня!
Demvaj
Demvaj
сегодня в 00:16
Стоит пожелать удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100