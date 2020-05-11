Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал отцом.

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сегодня, 00:15

Нападающий «Локомотива» стал отцом.

«Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!», – поздравил игрока «Локо» в твиттере.

Лука Джорджевич стал папой! 👶



Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея! ❤️💚#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/LjLcgPReK0 — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 10, 2020