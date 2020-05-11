Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал отцом.
«Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея!», – поздравил игрока «Локо» в твиттере.
Лука Джорджевич стал папой! 👶— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 10, 2020
Поздравляем Луку и его жену Йовану с рождением сына, которого назвали Матея! ❤️💚#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/LjLcgPReK0
Джорджевич перешел в «Локомотив» из «Зенита» летом 2019 года. Вскоре Лука получил травму связок колена и провел только 4 матча в нынешнем сезоне РПЛ.