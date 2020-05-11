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Жена Погребняка: «Согласую с мужем, что выставлять в соцсетях»

сегодня, 18:34

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что муж согласует ее посты в соцсетях:

Иногда так хочется с вами поделиться нашими семейными буднями, как мы дурачимся, готовим вместе пельмени, муж раскатывает тесто. Но у нас табу на выставление всей нашей жизни в соцсети Можно только то, что согласовано с мужем!

А если вы уже успели заметить, он и соцсети несовместимы.

Ранее жена Погребняка рассказала о неоднозначной шутке футболиста. 

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andrey11692
andrey11692
сегодня в 19:08
Спроси у него можно ли тебе сходить по94 !!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:50
Муж правильно делает, семейная жизнь это тайна.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:37
Согласуй а то не то
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:36
интересная футбольная новость))
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