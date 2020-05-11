Жена Погребняка: «Согласую с мужем, что выставлять в соцсетях»

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что муж согласует ее посты в соцсетях:
Иногда так хочется с вами поделиться нашими семейными буднями, как мы дурачимся, готовим вместе пельмени, муж раскатывает тесто. Но у нас табу на выставление всей нашей жизни в соцсети Можно только то, что согласовано с мужем!
А если вы уже успели заметить, он и соцсети несовместимы.
Иногда так хочется с вами поделиться нашими семейными буднями, как мы дурачимся, готовим вместе пельмени, муж раскатывает тесто, но у нас табу на выставление всей нашей жизни в соц сети! Можно только то, что согласовано с мужем! А если вы уже успели заметить, он и Соц.сети несовместимы 🙈
Ранее жена Погребняка рассказала о неоднозначной шутке футболиста.