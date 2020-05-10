Три сборные. Статистика против эмоций

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вчера, 23:23

Голос народа против голоса экспертов – интересно оценить расхождения во мнении. «Соккер.ру» представляет, как разошлись WhoScored, L’Equipe и французские фанаты при определении лучших игроков сезона.

Во Франции в разгаре подведение итогов сезона. О том, каким весьма неожиданным образом авторитетное издание L’Equipe в голосование для фанатов в одно амплуа поместило Александра Головина и Килиана Мбаппе, мы уже рассказывали. А теперь пришло время подвести итог этому голосованию и посмотреть, насколько символическая сборная Лиги 1, собранная фанатами, отличается от той, что составлена по оценкам экспертов L’Equipe.

А они довольно строги и ориентируются на средние баллы футболистов, которым выставляются оценки после каждого матча. Так что судите сами, какой подход можно считать более справедливым. Тот, при котором большую роль играют впечатления болельщиков, или тот, при котором основной упор делается на статистическом анализе действий футболистов, складывающемся в итоговую оценку (WhoScored), или тот, при котором учитывается мнение экспертов по каждому матчу, суммируемое и приводимое к среднему.

Сразу стоит отметить, что первые же разногласия у фанатов и экспертов возникли по фигуре тренера. Эксперты-журналисты, назвав совершенно логично лучшей командой сезона ПСЖ , определили, что лучшим тренером стоит считать его наставника Томаса Тухеля. Однако среди фанатов он занял только третье место. Немец, которому для завоевания фанатской любви, кажется, не хватает харизмы, получил лишь десять процентов голосов.

Вторым стал наставник «Ренна» Жюльен Стефан, который сенсационно привел свою команду на третью позицию в Лиге 1 и в Лигу чемпионов. А победу одержал в фанатском опросе тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, у которого команда поначалу пробуксовывала, а сам он порывался пожаловаться и поныть, но постепенно втянулся, собрался и привел провансальцев на уверенное второе место, без скандалов, без потрясений, так характерных для этого клуба в последнее время. Уже большое дело.

Конечно, когда речь идет о голосовании болельщиков, большую роль играют их предпочтения. Поэтому, как раз голосование по сборной и по тренеру вносят некий элемент парадоксальности. Потому что у экспертов-журналистов в символической сборной только четыре футболиста ПСЖ , а у болельщиков – семь. Можно было заподозрить, что голосовали фанаты ПСЖ набегом, но тогда не очень понятно, почему Тухель так мало набрал, а первенство отдали тренеру заклятого врага парижан. Впрочем, может, они действительно недолюбливают немецкого специалиста? Интересно.

Символическая сборная Лиги 1 по версии экспертов L’Equipe:

Вратарь – Предраг Райкович («Реймс», 6,11 – средняя оценка);

Защитники – Лео Дюбуа («Лион», 5,20), Габриэл («Лилль», 5,57), Юнес Абдельхамид («Реймс», 5,71), Хассан Камара («Реймс», 5,44);

Полузащитники – Анхель Ди Мария ( ПСЖ , 6,17), Марко Верратти ( ПСЖ , 6,12), Ренато Санчеш («Лилль», 5,88), Неймар ( ПСЖ , 6,40);

Нападающие – Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 6), Виссам Бен Йеддер («Монако», 6,04).

Символическая сборная Лиги 1 по версии статистического портала WhoScored:

Вратарь – Предраг Райкович («Реймс», 7,0 – средняя оценка);

Защитники – Фабьен Сантонз («Метц», 7,1), Юнес Абдельхамид («Реймс», 7,1), Маркиньос ( ПСЖ , 7,2), Хассан Камара («Реймс», 7,2);

Полузащитники – Анхель Ди Мария ( ПСЖ , 7,8), Идрисса Гейе ( ПСЖ , 7,3), Теджи Саванье («Монпелье», 7,4), Димитри Пайет («Марсель», 7,7);

Нападающие – Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 8,1), Виссам Бен Йеддер («Монако», 7,4).

Символическая сборная Лиги 1 по версии болельщиков:

Вратарь – Стив Манданда («Марсель», 38%, обошел Кейлора Наваса (31%), Райковича и Селса из «Страсбура»);

Защитники – Дюбуа («Лион», 34%, обошел Менье ( ПСЖ , 23%), Сакаи из «Марселя» и Симакана из «Страсбура»), Тиаго

Силва ( ПСЖ , 41%, обошел Абдельхамида (27%), Фонте из «Лилля» и Косьельни из «Бордо»), Маркиньос ( ПСЖ , 62%, обошел Чалету-Цара («Марсель», 22%), Паллуа из «Нанта» и Габриэла из «Лилля»), Хуан Бернат ( ПСЖ , 47%, обошел Мауасса («Ренн», 26%), Аит-Нури из «Анже» и Камара из «Реймса»);

Полузащитники – Анхель Ди Мария ( ПСЖ , 84%, обошел Рафинью («Ренн», 9%), Лис-Мелу из «Ниццы» и Майга из «Метца»), Эдуардо Камавинга («Ренн», 51%, обошел Камара («Марсель», 27%), Гейе из ПСЖ и Сантамарию из «Анже»), Марко Верратти ( ПСЖ , 56%, обошел Санчеша («Лилль», 24%), Саванье из «Монпелье» и Кура из «Бреста»), Неймар ( ПСЖ , 74%, обошел Буанга («Сент-Этьен», 13%), Симона из «Нанта» и Шуаира из «Дижона»);

Нападающие – Мбаппе ( ПСЖ , 56%, обошел Пайета («Марсель», 34%), Головина и Молле из «Монпелье»), Бен Йеддер («Монако», 66%, обошел Осимхена («Лилль», 16%), Икарди из ПСЖ и Дольберга из «Ниццы»).

Итак, получается, что абсолютное совпадение прослеживается по всем трем версиям только в одной линии – в нападении. И фанаты, и эксперты, и статистика сходятся во мнении, что Мбаппе и Бен Йеддер стали лучшими нападающими прошлого сезона. Не зря оба и наколотили по 18 мячей в Лиге 1. А вот дальше пошли расхождения. Например, «впечатляет» список конкурентов Неймара, которого определили в левые полузащитники.

Большинство фанатов во Франции возмущены тем, что Димитри Пайета, который провел выдающийся сезон и уж точно был одним из ярчайших футболистов Лиги 1, определили в конкуренты Мбаппе в голосовании, а не, например, Неймара. Тогда победа бразильца и его место в сборной фанатов были бы под вопросом. Как в статистической сборной, где места для Неймара не нашлось. Ощущается некий человеческий фактор. Он же виден и при определении мест в полузащите.

Камавинга чисто статистически не был лучше того же Гейе или Саванье, однако 17-летний юноша так впечатлил своей яркой умной игрой, что ее оценивать нужно через призму его возраста, уровня соперников и чтения игры – такие параметры статистические алгоритмы пока учитывать не могут. Поэтому в сборной WhoScored его нет, зато он есть у фанатов. Собственно, из атакующего и блока полузащиты единогласно в сборную попадает кроме Мбаппе и Бен Йеддера только Ди Мария, который тоже был фантастическим игроком в прошлом сезоне.

Ни у кого не было сомнений в том, что он достоин места среди лучших. А наибольшие расхождения возникли в линии обороны, где фанаты выбрали более традиционные варианты – трех защитников из ПСЖ . Совпали мнения только по месту лионца Дюбуа. Эксперты же в этом деле больше опирались на чистую статистику, где, в частности, себя блестяще показали представители «Реймса», Абдельхамид, Камара и Райкович. Они оказались и в статистической сборной WhoScored.