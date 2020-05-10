Льорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов

По информации The Sun, голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис приобрел сторожевую собаку.
Сообщается, что французский игрок приобрел специально обученную немецкую овчарку у компании Elite Protection Dogs за 15 000 фунтов для защиты дома и семьи в свое отсутствие.
Потому что любой товар стоит столько, сколько за него отдадут. А у таких футболистов любые расходы выше. Вон модники типа Погба и носочки покупают по несколько тысяч долларов за пару и что теперь?
Потому что любой товар стоит столько, сколько за него отдадут. А у таких футболистов любые расходы выше. Вон модники типа Погба и носочки покупают по несколько тысяч долларов за пару и что теперь?