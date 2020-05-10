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Льорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов

сегодня, 20:20

По информации The Sun, голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис приобрел сторожевую собаку.

Сообщается, что французский игрок приобрел специально обученную немецкую овчарку у компании Elite Protection Dogs за 15 000 фунтов для защиты дома и семьи в свое отсутствие.

Льорис приобрёл сторожевую собаку за 15 тысяч фунтов

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:49
Если б в рублях, то не дорого..)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:37
Действительно!?!
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Славный, но дорогой, вопрос теперь, кто кого сторожить будет)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:28
Ну так обученная уже, с дрессурой не париться.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:27
Славный песик!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:23
серьезная сумма за собаку
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 20:23
Какая блин разница, сколько он заплатил. Могли же просто написать, что он купил собаку. Без указания цены.

Потому что любой товар стоит столько, сколько за него отдадут. А у таких футболистов любые расходы выше. Вон модники типа Погба и носочки покупают по несколько тысяч долларов за пару и что теперь?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:21
Собака друг человека
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