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Аршавин: «Задёшево никто не будет отдавать Миранчука „Барселоне“»

вчера, 23:35

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Барселону».

Если скажу, что не верю в эту информацию, то скажут, что завидую. Интерес «Барселона» может проявлять, но я слышал, что они не хотят тратить сейчас деньги в летнее трансферное окно и будут обменивать игроков. С «Локомотивом» такое не прокатит, задёшево никто отдавать Миранчука не будет. Интерес к нему возможен, и если предложение последует, то долго думать не нужно, нужно вызывать такси и ехать в аэропорт. Не фейк ли эта информация? Не знаю, Don Balon я не читал, не читаю и читать не буду.

Интерес к братьям Миранчукам от «Севильи»? Алексей техничный игрок, его стиль подходит для Испании, его мастерство позволяет заиграть в Европе, нужно пробовать, если будет шанс. Не могу залезть к братьям в голову, душу. Если живёшь футболом, в сильную команду нужно ехать.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 00:16
Он что Месси, что бы его за дорого брали?
Gurben
Gurben
сегодня в 00:10
А задорого он никому и нафиг не нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:05
Барселона исключено. Севилья как вариант
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:04
Барселона исключено. Севилья как вариант
Брулин
Брулин
вчера в 23:51
... ловите наркомана
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