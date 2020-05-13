Фролов опроверг слухи о штрафе в 1,4 млн рублей за критику Путина

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13 мая 2020, 09:09

Голкипер «Крыльев Советов» опроверг информацию о том, что клуб оштрафовал его на 1,4 млн рублей за критику правительства РФ . Накануне об этом написал в соцсетях блогер Евгений Савин.