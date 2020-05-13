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Фролов опроверг слухи о штрафе в 1,4 млн рублей за критику Путина

13 мая 2020, 09:09

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг информацию о том, что клуб оштрафовал его на 1,4 млн рублей за критику правительства РФ. Накануне об этом написал в соцсетях блогер Евгений Савин.

После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 мая в 12:01
впрочем, каждое слова спортсмена теперь контролируется клубом ... наверное )
mihaluch
mihaluch
13 мая в 09:33
Обманули, выписали штраф но не оштрафовали.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 09:33
Фролова поощрить надо.
Брулин
Брулин
13 мая в 09:20
А что, если оштрафовали и пригрозили, что ещё оштрафуют, если о штрафе расскажет.🤔🤨
Бред, но для уровня отечественного менеджмента самое то😒
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 09:17
Завтра может не быть. Возможно бутсы на лапти придется переобуть, когда все утихнет.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 09:13
а потом так день за днём))) интерес пропал))
Трезвый повар
Трезвый повар
13 мая в 09:11
Почему в этом сообщение Фролов пишет про Савина и не критикует Путина?
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