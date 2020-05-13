Фролов опроверг слухи о штрафе в 1,4 млн рублей за критику Путина

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов опроверг информацию о том, что клуб оштрафовал его на 1,4 млн рублей за критику правительства РФ. Накануне об этом написал в соцсетях блогер Евгений Савин.
После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс/минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра.
Бред, но для уровня отечественного менеджмента самое то😒
Бред, но для уровня отечественного менеджмента самое то😒