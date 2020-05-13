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Максименко: «Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают»

13 мая 2020, 08:21

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался относительного того, что его сравнивают с Ринатом Дасаевым

Пишут, что я иду с опережением графика Рината Дасаева? Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая.

Провести всю карьеру в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Все может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант я, конечно, этого не исключаю.

 Недавно Максименко принял участие в акции «Сад памяти».

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
13 мая в 12:12
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 мая в 10:31
Я был бесконечно горд, когда после районного "Кожаного мяча" во дворе стали называть Дасаем..
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 10:09
Просто сравнивайте меня с Яшиным!
Red blu
Red blu
13 мая в 09:53
Нравится не нравится. Скажи спасибо что не сравнивают с Филимоновым
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 09:26
Просто смешное сравнение.
milanetto9
milanetto9
13 мая в 09:24
Дасаев это кумир моего детства
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 09:08
Скромен-молодец.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 09:06
Стоило бы гордиться таким сравнением. Не последний вратарь из советских...
Zenit_84
Zenit_84
13 мая в 08:58
До Дасаева далеко...
cska1948
cska1948
13 мая в 08:58
"...Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают..."
_____________________
А с кем тебя надо сравнивать? Может с токарем или шахтёром?
ДСА
ДСА
13 мая в 08:52
Дасаев - это все же имя в нашем футболе.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 08:45
значит завершишь раньше))
Знатог
Знатог
13 мая в 08:44
Это никому не нравится.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 08:39
На фиг , на фиг такой график!!!
beefs
beefs
13 мая в 08:34
какое сравнение, сыграл 20 матчей и уже герой, посмотрим что с тобой будет через год
mihaluch
mihaluch
13 мая в 08:33
Может при большой отдачи из него что-нибудь получится.
Barcelona
Barcelona
13 мая в 08:24
До Рината тебе еще, как до Китая раком.
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