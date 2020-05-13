Максименко: «Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают»

Вратарь «Спартака» высказался относительного того, что его сравнивают с Ринатом Дасаевым.

Пишут, что я иду с опережением графика Рината Дасаева? Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая.

Провести всю карьеру в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Все может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант я, конечно, этого не исключаю.