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Невилл: «Роналду, Руни и Тевес были лучшим трио нападающих в истории АПЛ»

13 мая 2020, 21:04

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что трио Криштиану РоналдуУэйн РуниКарлос Тевес является лучшим трио нападающих в истории АПЛ.

В течение одного года [сезон 2007/08] Тевес с Руни и Роналду играли невероятно. Это было что-то не из нашего мира.

Дело не только в качестве игроков. У этих троих было ужасное желание добиться своего. В этой тройке было что-то особенное. Если говорить о лучшей атакующей тройке АПЛ, то их не превзойти.

Ранее Невилл заявил, что «красным дьяволам» не стоит выкупать контракт нападающего Одиона Игало.

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Все комментарии
Руто
Руто
вчера в 00:21
Да неее.. Робен.. Дрогба.. Дафф.. Поинтереснее были
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
14 мая в 16:32
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина ответ Тага Дага (раскрыть)
    14 мая в 16:31
    Ну так действуй - советуйся. Аха-ха)
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответ Пьер - Луиджи Коллина (раскрыть)
    14 мая в 16:31
    А что это?
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
    14 мая в 16:31
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri ответ Пьер - Луиджи Коллина (раскрыть)
      14 мая в 10:48
      А кто это?
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri ответ Пьер - Луиджи Коллина (раскрыть)
      14 мая в 10:48
      Ээээээ бээээээ мээээээ МЮ Ливерпуль Арсенал Тоттенхэм Челси крутые с легендарными ногомячистами

      Но круче всех Милан эээээ бээээээ
      Тага Дага
      Тага Дага ответ Пьер - Луиджи Коллина (раскрыть)
      14 мая в 09:16
      Нельзя принимать всё что попало...надо посоветоваться с врачами...
      Пьер - Луиджи Коллина
      Пьер - Луиджи Коллина ответ Брулин (раскрыть)
      14 мая в 05:23
      Да ладно вам)
      Пьер - Луиджи Коллина
      Пьер - Луиджи Коллина ответ Тага Дага (раскрыть)
      14 мая в 05:22, ред.
      Просто в МЮ не было таких шикарных ассистентов, как Оливер и Скомина. Круче только Эвребе, Чакир и Айтекин, пылившие за Барселону. Ахаха)
      Пьер - Луиджи Коллина
      Пьер - Луиджи Коллина
      14 мая в 05:20
      А как же моне лиза, солах и плевок ориги? Ахаха)
      Тага Дага
      Тага Дага
      14 мая в 04:23
      Саллах,Фирмино,Мане не согласны....и это тройка забила больше голов...и выиграла больше матчей....
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      14 мая в 01:19
      По мне пара Ван Нистелрой и Руни была не хуже Руни и Тевеса, а КР 7 вообще в Юнайтед не играл нападающего, а скорее вингер, если ничего не путаю.
      Legend 6
      Legend 6
      13 мая в 22:55
      Лучшее трио нападения при условии что остальные играли в два нападающих)
      Брулин
      Брулин
      13 мая в 21:20
      В плане класса игроков трио МЮ лучше, чем у скаузеров, но благодаря Клоппу они ничуть не уступают Тевезу-Руни-Роналду в игровом плане.
      VAN ARM
      VAN ARM
      13 мая в 21:09
      было очень не плохо!))
      shlomo
      shlomo
      13 мая в 21:05
      Можно согласится...явно были не худшие
      beefs
      beefs
      13 мая в 21:05
      ну это спорное мнение
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