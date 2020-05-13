Невилл: «Роналду, Руни и Тевес были лучшим трио нападающих в истории АПЛ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что трио Криштиану Роналду — Уэйн Руни — Карлос Тевес является лучшим трио нападающих в истории АПЛ.
В течение одного года [сезон 2007/08] Тевес с Руни и Роналду играли невероятно. Это было что-то не из нашего мира.
Дело не только в качестве игроков. У этих троих было ужасное желание добиться своего. В этой тройке было что-то особенное. Если говорить о лучшей атакующей тройке АПЛ, то их не превзойти.
Ранее Невилл заявил, что «красным дьяволам» не стоит выкупать контракт нападающего Одиона Игало.
Но круче всех Милан эээээ бээээээ
Но круче всех Милан эээээ бээээээ