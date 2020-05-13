Сербский журналист: «У Николича результаты стоят на первом месте»

Сербский журналист Александр Йокшич рассказал о Марко Николиче, который, по слухам, может возглавить «Локомотив».
— В какой футбол играют команды Николича?
Николич — это тренер, который ставит результаты на первое место. Он любит играть в контроль мяча, позиционные атаки. Для него важна дисциплина на поле. Марко предпочитает агрессивный футбол, с большим количеством атак. Еще будучи тренером «Партизана», он показывал игрокам нарезки футбольных матчей, 80% которых были с голами «Боруссии» времен Юргена Клоппа. Николич также уделяет огромное внимание стандартам. В то же время он всегда очень плотно работает с академией и готов давать шанс молодым игрокам.
— Какие качества в игроках он ценит?
Его игроки должны быть солдатами с менталитетом победителей, готовые жертвовать собой во благо клуба и переступать через боль, если это будет необходимо.
Кин-дза-за. Московский хачапури.
Кин-дза-за. Московский хачапури.