Сербский журналист: «У Николича результаты стоят на первом месте»

Сербский журналист Александр Йокшич рассказал о , который, по слухам, может возглавить «Локомотив».

— В какой футбол играют команды Николича?

Николич — это тренер, который ставит результаты на первое место. Он любит играть в контроль мяча, позиционные атаки. Для него важна дисциплина на поле. Марко предпочитает агрессивный футбол, с большим количеством атак. Еще будучи тренером «Партизана», он показывал игрокам нарезки футбольных матчей, 80% которых были с голами «Боруссии» времен Юргена Клоппа. Николич также уделяет огромное внимание стандартам. В то же время он всегда очень плотно работает с академией и готов давать шанс молодым игрокам.