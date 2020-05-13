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Сербский журналист: «У Николича результаты стоят на первом месте»

13 мая 2020, 18:43

Сербский журналист Александр Йокшич рассказал о Марко Николиче, который, по слухам, может возглавить «Локомотив».

— В какой футбол играют команды Николича?

Николич — это тренер, который ставит результаты на первое место. Он любит играть в контроль мяча, позиционные атаки. Для него важна дисциплина на поле. Марко предпочитает агрессивный футбол, с большим количеством атак. Еще будучи тренером «Партизана», он показывал игрокам нарезки футбольных матчей, 80% которых были с голами «Боруссии» времен Юргена Клоппа. Николич также уделяет огромное внимание стандартам. В то же время он всегда очень плотно работает с академией и готов давать шанс молодым игрокам.

— Какие качества в игроках он ценит?

Его игроки должны быть солдатами с менталитетом победителей, готовые жертвовать собой во благо клуба и переступать через боль, если это будет необходимо.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
13 мая в 20:26
Посмотрим сербского фонтомаса. Время покажет. Пардон. Чуть-чуть добавлю. Судьба фонтомаса зависит от ребята. Не по делу увольнять нынешнего наставника.
Кин-дза-за. Московский хачапури.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 18:50
Фронтовик что ли?
Q-J-G
Q-J-G ответ Q-J-G (раскрыть)
13 мая в 18:46
Что ещё мог сказать сербский журналист...
mihaluch
mihaluch
13 мая в 18:45
Для Локо сойдёт.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 18:45
нет место ему в локо. пока палыч у руля!!)))
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 18:44
Провалится, к гадалке не ходи
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 18:44
Поживём-увидим, что и как..
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