Баллак: «Думаю, что в Леверкузене Хаверц в хороших руках»

Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак заявил, что полузащитнику леверкузенского «Байера» Каю Хаверцу не стоит спешить с уходом из клуба.
На игроков его уровня есть спрос повсюду. Но я думаю, что в Леверкузене он в хороших руках. Там идеальные условия для молодых игроков топ-уровня и их развития. «Байер» играет в привлекательный футбол, и их тренировочные объекты очень хороши.
Леверкузен также предлагает осторожную среду, и как игрок ты можешь ошибаться и не быть при этом в эпицентре критики. Это следует ценить.
Конечно, такой игрок, как Кай Хаверц, должен выступать в Лиге чемпионов, так что «Байеру» будет важно квалифицироваться в этот турнир.
Отметим, что, по слухам, Хавцерц привлек внимание «Баварии», «Ливерпуля» и МЮ. Также сообщалось, что игроком интересуется «Челси».