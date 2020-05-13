Баллак: «Думаю, что в Леверкузене Хаверц в хороших руках»

Бывший игрок сборной Германии заявил, что полузащитнику леверкузенского «Байера» не стоит спешить с уходом из клуба.

На игроков его уровня есть спрос повсюду. Но я думаю, что в Леверкузене он в хороших руках. Там идеальные условия для молодых игроков топ-уровня и их развития. «Байер» играет в привлекательный футбол, и их тренировочные объекты очень хороши.

Леверкузен также предлагает осторожную среду, и как игрок ты можешь ошибаться и не быть при этом в эпицентре критики. Это следует ценить.

Конечно, такой игрок, как Кай Хаверц, должен выступать в Лиге чемпионов, так что «Байеру» будет важно квалифицироваться в этот турнир.