ГлавнаяНовости

Баллак: «Думаю, что в Леверкузене Хаверц в хороших руках»

13 мая 2020, 18:12

Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак заявил, что полузащитнику леверкузенского «Байера» Каю Хаверцу не стоит спешить с уходом из клуба.

На игроков его уровня есть спрос повсюду. Но я думаю, что в Леверкузене он в хороших руках. Там идеальные условия для молодых игроков топ-уровня и их развития. «Байер» играет в привлекательный футбол, и их тренировочные объекты очень хороши.

Леверкузен также предлагает осторожную среду, и как игрок ты можешь ошибаться и не быть при этом в эпицентре критики. Это следует ценить.

Конечно, такой игрок, как Кай Хаверц, должен выступать в Лиге чемпионов, так что «Байеру» будет важно квалифицироваться в этот турнир.

Отметим, что, по слухам, Хавцерц привлек внимание «Баварии», «Ливерпуля» и МЮ. Также сообщалось, что игроком интересуется «Челси».

Все новости
Маттеус: «В „Ливерпуле“ Вернер сядет на скамейку запасных»
Сегодня, 03:41 Комментарии2
Кьеллини в своей автобиографии написал о проблемах Видаля с алкоголем
Сегодня, 02:57 Комментарии2
Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»
Сегодня, 02:23 Комментарии2
Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду
Сегодня, 01:49 Комментарии2
Сиссе показал, как похудел за месяц. Француз хочет вернуться в футбол
Сегодня, 01:26 ФотоКомментарии3
Бывший директор «Барселоны»: «Уверен, Луис Энрике вернется в клуб»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 18:58
Кая заберут.
STVA 1
STVA 1
13 мая в 18:23
Ему и уходить не надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 18:12
Тоже так думаю...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100