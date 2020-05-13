Директор «Норвича» призвал доиграть Чемпионшип

Директор «Норвича» Стюарт Уэббер выразил мнение, что нельзя дать лидерам Чемпионшипа путевки в Премьер-Лигу автоматически, если турнир не будет доигран.
Мы не можем согласиться с тем, что возможен вариант, что мы или другие команды доиграем все матчи и вылетим из АПЛ, а какие-то клубы из Чемпионшипа займут наши места, потому что сейчас занимают верхние строчки в таблице [Чемпионшипа]. Такие вопросы нужно решать только на поле.
Ранее восемь клубов АПЛ выступили против идеи возобновить сезон на нейтральных полях.