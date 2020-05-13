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Директор «Норвича» призвал доиграть Чемпионшип

13 мая 2020, 18:34

Директор «Норвича» Стюарт Уэббер выразил мнение, что нельзя дать лидерам Чемпионшипа путевки в Премьер-Лигу автоматически, если турнир не будет доигран.

Мы не можем согласиться с тем, что возможен вариант, что мы или другие команды доиграем все матчи и вылетим из АПЛ, а какие-то клубы из Чемпионшипа займут наши места, потому что сейчас занимают верхние строчки в таблице [Чемпионшипа]. Такие вопросы нужно решать только на поле.

Ранее восемь клубов АПЛ выступили против идеи возобновить сезон на нейтральных полях.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 мая в 21:38
Вот только не надо ничего придумывать. Умерла так умерла, вылетел так вылетел, не фиг лазейки искать.
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 18:48
Директор прав.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 18:35
это не реально))
shlomo
shlomo
13 мая в 18:34
Поддерживаю...даешь футбол
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