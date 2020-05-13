Кто может покинуть «Баварию»? Нойер и другие чемпионы в раздумьях

1589380212

13 мая 2020, 17:30

«Соккер.ру» погружается в кадровый мир чемпионов Германии накануне возвращения Бундеслиги.

«Бавария» — клуб-пример рациональности в футболе. Если говорим о комплектации состава, то на первом месте всегда выгода. Ни Швайнштайгер, ни Лам, ни Клозе не играли дольше, чем нужно было клубу.

Поэтому сейчас непростые переговоры ведет один из лучших вратарей планеты и своего поколения. И будущее парочки чемпионов мира в составе мюнхенского гранда под вопросом. Кто же может покинуть «Баварию» этим летом?

Хави Мартинес (Испания)

Сеньор Хавьер в «Баварии» восьмой сезон, но летом может сменить команду. Чемпиону мира и Европы осенью исполнится 32 года, центральный защитник и опорник играет редко – всего пять матчей в основе в Бундеслиге, а немцы не те, кто отдадут 6 млн евро в год зарплаты откровенно запасному без перспектив возвращения в основу. Контракт рассчитан до следующего лета, выгоднее расстаться за деньги, чем дождаться, когда Хави уедет свободным агентом.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)

«Бавария» не выкупит контракт бразильского плеймейкера, а поскольку «Ньюкасл» присматривается к Филиппе, а «Барселоне» остро нужны деньги, то ждем возвращение Коутиньо в АПЛ . Ни в Ла Лиге, ни в Бундеслиге не стал своим, хотя роль Хамеса в «Баварии» выполняет – наиграл не многим меньше минут, чем Томас Мюллер, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Однако этого мало, чтобы Кан и Салихамиджич отстегнули испанцам 80 млн евро.

Свен Ульрайх (Германия)

Необычный вратарь – сыграл за «Баварию» в 69 матчах за пять сезонов, ведь разок подменял травмированного Нойера, однако с самого начала было понятно, что приходит из «Штутгарта» быть напарником Мануэля по тренировкам, зарабатывать и выигрывать трофеи с кресла для запасных. Ульрайх взял девять трофеев, получается, сыграл в среднем по 7 полных матчей ради одного кубка. Но поскольку летом в «Баварию» приедет Нюбель – Свену пора искать новый клуб.

Леон Горецка (Германия)

Бедняга попал в команду, где конкуренция за место в основе слишком высокая, чтобы талантливый Горецка закрепился и играл много лет. Конечно, раз у Леона контракт еще на два года и невысокая по меркам «Баварии» зарплата, то Флик скорее рассчитывает оставить немца в заявке. Но зачем оставаться самому хавбеку? У Леона в Бундеслиге меньше сыгранных минут, чем у Перишича, хотя у хорвата тоже полно конкурентов. При этом Горецке не восемнадцать лет, а уже двадцать пять – пора играть постоянно, а сидит на лавке чаще, чем появляется в основе.

Иван Перишич (Хорватия)

Вице-чемпион мира оказался в «Баварии» немного неожиданно, ведь немцы не знали, как покажет себя Гнабри и остальные вингеры, поэтому взяли опытного Ивана у «Интера» на сезон в аренду, как и Коутиньо у «Барселоны». Но тогда команду тренировал хорват Ковач, а сейчас наставник другой, а Перишич пережил перелом и только-только вернулся. Вряд ли немцы выкупят его контракт. Разве что Иван в отличных отношениях с Фликом и готов сидеть на замене, а «Интер» параллельно снизит сумму трансфера. Если хорвата можно подписать за 10-15 млн евро, то «Бавария» согласится. Если нужно отдать 20 – вряд ли.

Кингсли Коман (Франция)

Скоро в команду может прийти Сане. Если так, то зачем чемпиону разных стран Коману сидеть в «Баварии»? У него было много травм, опасных для карьеры, поэтому очевидно – не стоит тратить время. Кингсли играл чаще, чем другой француз Толиссо, но у него невысокая результативность. Зато есть имя – пока Команом интересуются видные клубы, надо подумать о трансфере. К сожалению, если увидим еще одну травму французского вингера, то уже в 23 года может заметно упасть в цене. А пока им, говорят, даже «Барселона» интересуется – в Дембеле, похоже, не верят, а где Малком – знаете.

Джером Боатенг (Германия)

В принципе, с Джеромом могли попрощаться еще в прошлом году – были все основания, учитывая количество защитников, в том числе универсалов, которые могут сыграть на флангах и в центре, а также возраст и регресс в игре Боатенга. Даже с учетом травмы Зюле у чемпиона мира меньше сыгранных минут, чем у Коутиньо, а отрыв от Комана по игровой практике минимальный. Зачем «Баварии» платить 12 млн евро человеку, который может оказаться в глубоком запасе? Лучше продлить контракт с Зюле – моложе и получает пока в четыре раза меньше, чем Боатенг.

Давид Алаба (Австрия)

Вероятность ухода Люка Эрнандеса, невзирая на новости об интересе Зидана, остается низкой. Ведь француз пропустил много матчей из-за травмы, а отдать его по сниженной цене будет признанием трансферной ошибки – универсал приехал в «Баварию» за рекордные для клуба 80 млн евро. А вот Давид уже не раз раздумывал о смене клуба, плюс теперь у немцев слева появился канадец Альфонсо Дэвис, не считая Эрнандеса. Пусть Алаба неплохо смотрится в центре, получает ли удовольствие от футбола? Если ищет приключений, то найдет новый клуб за день – говорили о «Реале», «Интере» и МЮ . Давид очень крутой, но мог устать от однотипных побед в Бундеслиге.

Мануэль Нойер (Германия)

Переговоры сложные, поскольку немец хочет длительный контракт с привычным огромным окладом. Поэтому не исключено, что Мануэль рассмотрит варианты, ведь у него в жизни случились перемены – развелся и подружился с 19-летней гандболисткой. Душа просит приключений, а «Бавария» вынуждена будет считать деньги. Допускаю, что самый высокооплачиваемый вратарь Бундеслиги (15 млн евро в год) не получит нужный контракт. Конечно, пока высока вероятность, что Мануэль не захочет уходить, оставляя ворота «Баварии» на Нюбеля или даже Тер Штегена – Марк-Андре как раз не может договориться с «Барселоной». Но, как и в случае с тем же Боатенгом, Кан и Салихамиджич спросят тренера Флика: уверен, что нам нужны ветераны с огромными зарплатами?

Контракт Мюллера продлили, поскольку Томас согласился на все условия, а вот с Нойером договориться сложнее, а соглашение у него всего на год. Не выгоднее вовремя расстаться за деньги? Ответ дадут руководители «Баварии», но перемены точно будут – финансово немцы тоже потеряют миллионы, как и все другие гранды, а деньги они считать любят и умеют.