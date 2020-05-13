Сунесс: «Шейхи хотели купить „Ливерпуль“, прежде чем приобрели „Сити“»

Бывший игрок «Ливерпуля» рассказал, что владельцы «Манчестер Сити» из ОАЭ хотели купить «Ливерпуль», прежде чем приобрели клуб из Манчестера.

Сунесс подробно рассказал о своей короткой беседе с бизнес-леди Амандой Стейвли, которая участвовала в приобретении «Сити» шейхом Мансуром в сентябре 2008 года. До этого Стейвли была замечена на матчах на «Энфилде», особенно во время первой игры полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» за пять месяцев до сделки с «Сити».

Я ездил в Дубай 12, 13 лет назад. Остановился в отеле «Атлантис», прибыл рано днем. Мы с женой и сыном пошли в ресторан, который был пуст после обеда.

На выходе кто-то подошел и представился. Это была женщина, которую звали Аманда. «Я сторонник Ливерпуля», - сказала она.

Во время разговора она сказала, что ответственна за то, чтобы шейхи купили «Манчестер Сити». Я был удивлен. Я спросил у женщины, почему она не предложила им приобрести «Ливерпуль», ведь она являлась сторонником этого клуба. Она сказала: «Я пыталась это сделать, но с Джилетом и Хиксом [бывшие владельцы „Ливерпуля“] было трудно иметь дело, они просто ушли».