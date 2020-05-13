Сунесс: «Шейхи хотели купить „Ливерпуль“, прежде чем приобрели „Сити“»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс рассказал, что владельцы «Манчестер Сити» из ОАЭ хотели купить «Ливерпуль», прежде чем приобрели клуб из Манчестера.
Сунесс подробно рассказал о своей короткой беседе с бизнес-леди Амандой Стейвли, которая участвовала в приобретении «Сити» шейхом Мансуром в сентябре 2008 года. До этого Стейвли была замечена на матчах на «Энфилде», особенно во время первой игры полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» за пять месяцев до сделки с «Сити».
Я ездил в Дубай 12, 13 лет назад. Остановился в отеле «Атлантис», прибыл рано днем. Мы с женой и сыном пошли в ресторан, который был пуст после обеда.
На выходе кто-то подошел и представился. Это была женщина, которую звали Аманда. «Я сторонник Ливерпуля», - сказала она.
Во время разговора она сказала, что ответственна за то, чтобы шейхи купили «Манчестер Сити». Я был удивлен. Я спросил у женщины, почему она не предложила им приобрести «Ливерпуль», ведь она являлась сторонником этого клуба. Она сказала: «Я пыталась это сделать, но с Джилетом и Хиксом [бывшие владельцы „Ливерпуля“] было трудно иметь дело, они просто ушли».
Ранее Суннесс раскритиковал отношение Погба к футболу.
а про Аманду - обычная торгашка, а не "сторонник клуба", везде сует свой нос в попытках срубить комиссионные.
а про Аманду - обычная торгашка, а не "сторонник клуба", везде сует свой нос в попытках срубить комиссионные.