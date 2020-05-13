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Сунесс: «Шейхи хотели купить „Ливерпуль“, прежде чем приобрели „Сити“»

13 мая 2020, 17:30

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс рассказал, что владельцы «Манчестер Сити» из ОАЭ хотели купить «Ливерпуль», прежде чем приобрели клуб из Манчестера.

Сунесс подробно рассказал о своей короткой беседе с бизнес-леди Амандой Стейвли, которая участвовала в приобретении «Сити» шейхом Мансуром в сентябре 2008 года. До этого Стейвли была замечена на матчах на «Энфилде», особенно во время первой игры полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» за пять месяцев до сделки с «Сити».

Я ездил в Дубай 12, 13 лет назад. Остановился в отеле «Атлантис», прибыл рано днем. Мы с женой и сыном пошли в ресторан, который был пуст после обеда.

На выходе кто-то подошел и представился. Это была женщина, которую звали Аманда. «Я сторонник Ливерпуля», - сказала она.

Во время разговора она сказала, что ответственна за то, чтобы шейхи купили «Манчестер Сити». Я был удивлен. Я спросил у женщины, почему она не предложила им приобрести «Ливерпуль», ведь она являлась сторонником этого клуба. Она сказала: «Я пыталась это сделать, но с Джилетом и Хиксом [бывшие владельцы „Ливерпуля“] было трудно иметь дело, они просто ушли».

Ранее Суннесс раскритиковал отношение Погба к футболу.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 19:02
Очень захотят купят и Ливер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 18:06
Шейхи, они такие...
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 17:57
Шейхи могут всё что угодно.
dzvinka
dzvinka
13 мая в 17:48, ред.
и правильно сделали, что ушли. Ибо как наиграются и уйдут шейхи из Сити... останутся только уголовные дела и огромная дырища в бюджете. У Ливерпуля же все будет отлично.
а про Аманду - обычная торгашка, а не "сторонник клуба", везде сует свой нос в попытках срубить комиссионные.
Рома Олейник
Рома Олейник
13 мая в 17:42
Наконец-то интересная новость.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 17:32
Не получилось
beefs
beefs
13 мая в 17:31
а они понимают что нибудь в футболе
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 17:31
на что денег хватило)))
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