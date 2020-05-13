Балотелли: «В первые дни карантина я ел картон и откусывал куски от стены»

Форвард «Брешии» рассказал о том, как трудно он переносил карантин, вызванный пандемией коронавируса.

Несколько последних недель я сходил с ума, потому что был абсолютно один.

Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется помощь, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был один. Было тяжело.

Трудно нормально тренироваться, если у тебя нет беговой дорожки, так что, хоть это и не было полностью разрешено, я ходил в ближайший парк, чтобы делать пробежки.

В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить. Потом, к счастью, я смог заказывать еду.