Балотелли: «В первые дни карантина я ел картон и откусывал куски от стены»

Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал о том, как трудно он переносил карантин, вызванный пандемией коронавируса.
Несколько последних недель я сходил с ума, потому что был абсолютно один.
Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется помощь, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был один. Было тяжело.
Трудно нормально тренироваться, если у тебя нет беговой дорожки, так что, хоть это и не было полностью разрешено, я ходил в ближайший парк, чтобы делать пробежки.
В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить. Потом, к счастью, я смог заказывать еду.
Ранее Балотелли поддержал инициативу Ассоциации футболистов о временном прекращении чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса.
Ничего удивительного для этого угля.
Ничего удивительного для этого угля.
Пристрастился там ко вкусу картона)
Пристрастился там ко вкусу картона)
Потому что устал,
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Взял да выбросил вниз." (С)...
Потому что устал,
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Взял да выбросил вниз." (С)...