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Балотелли: «В первые дни карантина я ел картон и откусывал куски от стены»

13 мая 2020, 22:02

Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал о том, как трудно он переносил карантин, вызванный пандемией коронавируса.

Несколько последних недель я сходил с ума, потому что был абсолютно один.

Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется помощь, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был один. Было тяжело.

Трудно нормально тренироваться, если у тебя нет беговой дорожки, так что, хоть это и не было полностью разрешено, я ходил в ближайший парк, чтобы делать пробежки.

В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить. Потом, к счастью, я смог заказывать еду.

Ранее Балотелли поддержал инициативу Ассоциации футболистов о временном прекращении чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса.

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milanetto9
milanetto9
14 мая в 10:50
а потом он сожрал доставщика еды)))))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Пьер - Луиджи Коллина (раскрыть)
14 мая в 10:49
Нет. Труднее всех было уйовичу, балотелли, соболеву, какорину и филипе мурло. Гыгыгы.
galem72
galem72
14 мая в 10:15
"...в первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены..."

Ничего удивительного для этого угля.
cevin cigan
cevin cigan
14 мая в 07:12
Фраза сказанная будущим тренером Локо про своего игрока,как нельзя кстати,подходит к Балотелли( вот он и правда "чёрный идиот!")
112910415
112910415
14 мая в 05:26
во вторую и третью недели пришлось ремонтировать стены ...
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина ответ drug01 (раскрыть)
14 мая в 05:19
Тебе, наверное, труднее всех. Ахаха)
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
14 мая в 05:18
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    13 мая в 22:50
    Большой ребенок.
    Footbolista
    Footbolista
    13 мая в 22:23
    "А потом кончил пить,
    Потому что устал,
    Начал об пол крушить
    Благородный хрусталь,
    Лил на стены вино,
    А кофейный сервиз,
    Растворивши окно,
    Взял да выбросил вниз." (С)...
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    13 мая в 22:17
    не приспособленный к жизни, больше поверится в версию что по тусовкам скучал чем по спорту, и детям
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 мая в 22:14
    Неудивительно, это же Марио Балотелли, которому 29 лет)
    beefs
    beefs
    13 мая в 22:06
    ну чудак, можно было съесть свои туфли
    drug01
    drug01
    13 мая в 22:05
    Всем было трудно
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