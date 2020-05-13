Пайет поддержал решение досрочно завершить чемпионат Франции

Полузащитник «Марселя» высказался в поддержку решения футбольных властей Франции досрочно завершить розыгрыш Лиги 1.

Говорят, что завершающий отрезок чемпионата очень важен, но если мы возобновим турнир после слишком длительной паузы – это будет нехорошо. Если смотреть на турнирную таблицу, там всё оправданно, заслуженно. Каждая команда находится там, где в основном и пребывала на протяжении сезона. Положение команд [в таблице] справедливо.