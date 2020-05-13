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Пайет поддержал решение досрочно завершить чемпионат Франции

13 мая 2020, 21:39

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет высказался в поддержку решения футбольных властей Франции досрочно завершить розыгрыш Лиги 1.

Говорят, что завершающий отрезок чемпионата очень важен, но если мы возобновим турнир после слишком длительной паузы – это будет нехорошо. Если смотреть на турнирную таблицу, там всё оправданно, заслуженно. Каждая команда находится там, где в основном и пребывала на протяжении сезона. Положение команд [в таблице] справедливо.

Отметим, что «Марсель» квалифицировался в Лигу чемпионов, заняв второе место в прошедшем розыгрыше Лиги 1.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 мая в 23:42
Какая уж тут справедливость. У Страсбура вот на игру меньше, а ведь он мог бабахнуть ПСЖ в доигровке 5:0 и разом взлететь с одиннадцатого на пятое..
shlomo
shlomo
13 мая в 22:02
Мля.....иногда только последний тур все решает.....
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 21:44
время де голя прошло)) макрон слаб в коленях))
mihaluch
mihaluch
13 мая в 21:43
Марсель занял второе место можно завершать.
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 21:39
Сколько людей, сколько мнений
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