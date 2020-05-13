ГлавнаяНовости

Раду вернется в «Интер» в следующем сезоне

13 мая 2020, 22:17

Голкипер «Пармы» Ионуц Раду, права на которого принадлежат «Интеру», рассказал, что в следующем сезоне вернется в миланский клуб в качестве сменщика Самира Хандановича.

Вы увидите, где я буду играть через несколько месяцев. Я бы с гордостью вернулся в «Интер», посмотрим, что получится. У меня все еще есть контракт с ними до 2024 года, но я не могу рассказать вам все сейчас.

Я понимаю, что я должен давать больше как физически, так и морально. Любому игроку неприятно быть запасным, но я осознаю свои способности, и это меня успокаивает.

Все новости
Маттеус: «В „Ливерпуле“ Вернер сядет на скамейку запасных»
Сегодня, 03:41 Комментарии2
Кьеллини в своей автобиографии написал о проблемах Видаля с алкоголем
Сегодня, 02:57 Комментарии2
Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»
Сегодня, 02:23 Комментарии2
Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду
Сегодня, 01:49 Комментарии2
Сиссе показал, как похудел за месяц. Француз хочет вернуться в футбол
Сегодня, 01:26 ФотоКомментарии3
Бывший директор «Барселоны»: «Уверен, Луис Энрике вернется в клуб»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
14 мая в 06:45
С гордостью куда? В Интер? Парень болеет)))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 22:26
Раду будут рады!!!
beefs
beefs
13 мая в 22:25
мечты, мечты где ваша сладость
STVA 1
STVA 1
13 мая в 22:21
Это он сам так решил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100