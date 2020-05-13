Раду вернется в «Интер» в следующем сезоне

Голкипер «Пармы» , права на которого принадлежат «Интеру», рассказал, что в следующем сезоне вернется в миланский клуб в качестве сменщика .

Вы увидите, где я буду играть через несколько месяцев. Я бы с гордостью вернулся в «Интер», посмотрим, что получится. У меня все еще есть контракт с ними до 2024 года, но я не могу рассказать вам все сейчас.

Я понимаю, что я должен давать больше как физически, так и морально. Любому игроку неприятно быть запасным, но я осознаю свои способности, и это меня успокаивает.