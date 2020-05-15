Сёмин: «Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после ухода из московского клуба (31 мая) не собирается завершать тренерскую карьеру.
Недавно президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренировать.
Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!
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Даже не сомневаемся в Палыче. Найдет работу и будет востребован!
Даже не сомневаемся в Палыче. Найдет работу и будет востребован!
Из мефрила он сделан, с карбоновыми вставками)))
Из мефрила он сделан, с карбоновыми вставками)))