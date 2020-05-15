Сёмин: «Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно»

Главный тренер «Локомотива» заявил, что после ухода из московского клуба (31 мая) не собирается завершать тренерскую карьеру.

Недавно президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренировать.

Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!

Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать.