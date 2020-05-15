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Сёмин: «Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно»

вчера, 20:28

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после ухода из московского клуба (31 мая) не собирается завершать тренерскую карьеру.

Недавно президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренировать.

Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!

Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:16
Лишь бы здоровье не подвело.
karnager
karnager
сегодня в 02:51
Сёмин распиливает народные деньги. Живу в Москве и вижу часто его в РЖД, как с конвертами бегает. старый Юра миллионы долларов получал, вот и сбагрили
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:44
Здоровья и успехов вам, Юрий Палыч!
ziborock
ziborock
сегодня в 01:16
Удачи!!!
Ed_Magic
Ed_Magic
вчера в 23:35
Галицкий к себе его будет звать !!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 23:35, ред.
Люди такого возраста сами не уходят ,ждут изо всех сил- пока не выгонят ,взгляните на экономику,Думу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ морозз (раскрыть)
вчера в 23:12
Ахмату он очень даже подойдёт
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 23:00


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морозз
морозз
вчера в 22:49
Думаю что это финиш в его карьере, такие деньги что ему платили не потянут многие клубы РПЛ. Ну а те кто потянут однозначно не горят этим желанием !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:44
Я против, совершенно не наш тренер
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 22:42
Сборную аргентинцев зенита
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:41
дюков чувствует деньги
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 22:33
Сборную бы ему отдать.
makkie
makkie
вчера в 22:01
Есть еще порох в пороховницах.
Даже не сомневаемся в Палыче. Найдет работу и будет востребован!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:52
Палыч, держись!!!
Куплет
Куплет
вчера в 21:42
Вот бы в ЦСКА, Палыча, вместо бестолкогого бульбаша
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:38
За чем нагонять Пенсионный возраст...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:21
Палыч займёт место Симоняна.
pomor 445
pomor 445 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 21:18
Не душный, а душевный, поэтому и желаю ему спокойной, радостной, долгой и почётной старости. Думаю будет потолковее остальных бывших.
pomor 445
pomor 445 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:13
Уж, не погост ли?
pomor 445
pomor 445 ответ VIPded (раскрыть)
вчера в 21:12
На костылях?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:11
Палычу можно занять какой-нибудь спокойный пост.
Faustello
Faustello ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Душный ты.
Из мефрила он сделан, с карбоновыми вставками)))
pomor 445
pomor 445 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 21:10
Значит деревяшка?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 21:07
Пере76и Палычу все плоды его работы
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:03
Успеха Палычу!
Faustello
Faustello ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 21:01
Где Шпалыч и где ж/б шпалы? Тогда ещё не было их)))
pomor 445
pomor 445 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Ж/Б шпалы не креозотят. Или ты считаешь, что он деревяшка, пропитанная креозотом от гниения.
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:58
Не вешать нос, мы с Вами Юрий Палыч, а те уроды всё ровно не поймут, что сотворили...
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:52, ред.
Похорохорится и успокоится. А, ведь, детвору воспитывать не пойдёт: западло.
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