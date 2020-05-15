Скромные проводы. Футболисты «Локомотива» попрощались с Легендой

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сегодня, 16:30

Не все футболисты «Локо» заметили перемены на тренерском мостике, но у большинства все-таки хватило сил попрощаться с Юрием Сёминым.

Юрий Сёмин не просто особенный человек для «Локомотива», Юрий Сёмин и есть «Локомотив». Из 16 трофеев, завоеванных железнодорожниками за свою почти столетнюю историю, Палыч в качестве тренера выиграл 12, в том числе все чемпионские титулы. Легенды такого масштаба не должны уходить вот так — даже не через черный ход, а через замочную скважину. Сёмина убрали во время паузы, он не проведет свой прощальный матч у руля «Локо», не устроит последнее шоу.

Василия Кикнадзе и его молчаливых помощников рассудит время, ведь «Локомотив» избавляется не только от Легенды и человека, отдавшего клуб четверть века, но и от успешного здесь и сейчас тренера: три сезона подряд железнодорожники выигрывали трофеи, близки к третьему подряд попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. Будет трудно удержать результаты на этом же уровне.

Но об этом уже сказано немало и еще будет сказано, когда получим возможность поближе познакомиться с Николичем, а пока — слово футболистам, у которых нашлись теплые слова для Сёмина. Жаль, конечно, что у них не нашлось смелости и слов поддержки до того, как Юрия Палыча бесцеремонного выпилили из клуба его жизни, но что имеем…

Сам «Локомотив» попрощался с Сёминым вот такой скромненькой записью. И на том спасибо, как говорится. Здесь хотя бы фотографию тренера не зажали, как в свое время «Спартак», объявивший об отставке Массимо Карреры постом со снимком домашнего стадиона.

Гжегош Крыховяк пожелал Сёмину удачи в будущем:

Алексей Миранчук уверен, что у Юрия Палыча все получится, «куда бы вы ни пошли»:

Антон Миранчук благодарит за все:

Дмитрий Баринов называет Юрия Павловича тренером и человеком с большой буквы:

Для Маринато Гильерме уход Сёмина из «Локомотива» стал неожиданностью:

Ведран Чорлука поблагодарил тренера за 4 года совместной работы и 4 трофея:

Владислав Игнатьев благодарен за доверие:

Брайан Идову сравнил Юрия Сёмина с Алексом Фергюсоном:

Станислав Магкеев всегда будет помнить, кто ему дал путевку во взрослый футбол:

Как и Роман Тугарев:

Ну, и еще одно немногословное «спасибо за все» от Рифата Жемалетдинова:

Поблагодарил Юрия Сёмина даже Федор Смолов, который во многом из-за непростых отношений с мэтром уехал в «Сельту», а вот остальные футболисты «Локомотива» по состоянию на момент публикации статьи не удосужились хоть как-то отметить завершение целой эпохи в своем клубе. Но нужно сказать еще несколько слов о тех, чьи посты выше. Только пятеро из них — Крыховяк, Гильерме, Баринов, Игнатьев и Тугарев, оставили комментарии к своим записям и позволили болельщикам высказывать свое мнение, а вот все остальные не захотели читать критику и обвинения в лицемерии. Прощание, которое больше говорит о прощающихся, нежели отражает заслуги человека, который уходит. Грустно все это.