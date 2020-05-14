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«Локомотив» рассматривал пять кандидатов на пост наставника команды

14 мая 2020, 18:44

«Локомотив» выбирал из пяти кандидатов на пост главного тренера клуба, прежде чем остановился на Марко Николиче.

Как сообщается, в списке «железнодорожников» были: Эусебио Ди Франческо (без клуба), Владан Милоевич («Аль-Ахли»), Педру Мартинш («Олимпиакос»), Йиндржих Трпишовский («Славия» Прага) и Марко Николич.

Переговоры со всеми кандидатами проводились в период с декабря по февраль. Кроме Николича самые тесные переговоры были с Ди Франческо, однако с итальянским специалистом не удалось договориться по условиям контракта.

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Mekrash
Mekrash
вчера в 00:48
Один краше другого.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 мая в 23:25
Трудно будет любому тренеру после Палыча, любому.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 19:42
Николич так Николич, будем глядеть.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 19:30
Решали куда бабки запулить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 18:44
Так ить Николич же...
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