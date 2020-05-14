«Локомотив» рассматривал пять кандидатов на пост наставника команды

«Локомотив» выбирал из пяти кандидатов на пост главного тренера клуба, прежде чем остановился на Марко Николиче.
Как сообщается, в списке «железнодорожников» были: Эусебио Ди Франческо (без клуба), Владан Милоевич («Аль-Ахли»), Педру Мартинш («Олимпиакос»), Йиндржих Трпишовский («Славия» Прага) и Марко Николич.
Переговоры со всеми кандидатами проводились в период с декабря по февраль. Кроме Николича самые тесные переговоры были с Ди Франческо, однако с итальянским специалистом не удалось договориться по условиям контракта.