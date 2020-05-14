До свидания, Юрий Павлович! Сёмин от «А» до «Я»

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вчера, 22:00

«Соккер.ру» провожает из «Локомотива» легендарного тренера.

Алкоголь. Недоброжелатели часто приписывали Юрию Сёмину этот порок, но Палыч никогда не злоупотреблял. Может выпить рюмку водки или виски в выходной день или после игры, при этом предпочитает качественные дорогие напитки и никогда не выпивал в ущерб работе.

Баринов Валерий. Народный артист России и болельщик «Локомотива» с Орловщины, как и Сёмин. Более того, они одноклассники и близкие друзья.

Варежки. Классический футбольный мем от Юрия Павловича. Тренеру показалось, что Дмитрий Булыкин будет злее без варежек, и Сёмин потребовал избавиться от необязательного предмета в гардеробе футболиста.

Геркус Илья. Отношения Ильи Геркуса и Юрия Сёмина не были простыми, но именно этот президент «Локо» вернул легендарного тренера в Черкизово, вместе они выиграли Кубок России и долгожданное чемпионство.

«Динамо». Юрий Сёмин играл в московском «Динамо», которое тренировал в «нулевых», как и одноименный киевский клуб, который приводил к титулу в Украине. Кстати, именно за эти команды будущий тренер болел в детстве.

Еврокубки. Палыч не раз водил «Локомотив» в Лигу чемпионов, а еще трижды участвовал в полуфиналах европейских турниров. В 1998-м и 1999-м железнодорожники Сёмина останавливались в шаге от финалов Кубка обладателей Кубков, а в 2009-м российский тренер довел до полуфинала Кубка УЕФА киевское «Динамо».

Жена. Со своей супругой Любовью Леонидовной легендарный тренер «Локомотива» познакомился в 1965-м, когда играл за «Спартак». Приехал в Орел к родителям, пошел на каток и встретил свою судьбу. В декабре Юрий Павлович и Любовь Леонидовна отметят 52-ю годовщину свадьбы. Мощно!

Заза Джанашия. Экс-форвард «Локомотива», которого мы сегодня вспоминали в статье о лучших грузинских футболистах чемпионата России, испытывал перманентные проблемы с лишним весом. Юрий Сёмин предлагал решить вопрос радикально:

Дайте мне пластырь, я ему рот заклею, чтобы он не ел ничего!

«Инстаграм». Юрий Сёмин — продвинутый дедушка, у него есть страничка в модной социальной сети.

«Кубань». В краснодарском клубе закончилась игровая карьера Сёмина и началась тренерская. Как футболист Сёмин принял участие в историческом для «желто-зеленых» сезоне 1979 года, по итогам которого «Кубань» впервые в истории вышла в высшую лигу СССР .

Лобановский Валерий. Сёмин называет Лобановского уникальным тренером, опередившим свое время, а еще часто вспоминает урок, который преподал ему, начинающему тренеру, мэтр. В 1990-м «Локомотив» Сёмина, выступавший в ту пору в первой лиге, встретился с киевским «Динамо» Лобановского. Особых иллюзий Юрий Павлович не питал и перед игрой, но киевляне разобрали его крепкую, казалось бы, команду на атомы — 6:1!

Мат. Юрий Сёмин ругается матом. Признает это своим минусом и старается контролировать речь, но в эмоциональных ситуациях не выбирает выражений и потом часто сожалеет о сказанном.

Новая Зеландия. В 1991 году молодого тренера Сёмина занесло в Новую Зеландию. Работал с олимпийской сборной этой страны, пытался вывести «всех в белом» на Олимпиаду в Барселоне, но уступил в отборе Австралии. Турне было недолгим, но ярким: Юрий Павлович привез из Новой Зеландии массу впечатлений и воспоминаний, которыми при случае делится до сих пор:

В Новой Зеландии есть некий экстрим, название только не помню, когда ты садишься в лодку, и она несется по горным рекам с такой невероятной скоростью, что кажется, еще чуть-чуть, и ты разобьешься. Но этого не происходит, потому что лодкой управляют профессионалы. Честно говоря, я тогда сильно испугался.

Оренбург и Орел. Сёмин появился на свет в Оренбурге (тогда назывался Чкалов), но когда ему было три года, семья переехала в Орел, где Юрий Палыч вырос и сделал первые шаги в футболе.

«Петушок». Шапка-петушок — неотъемлемый аксессуар Сёмина в 90-е.

«Спартак». Футболист Сёмин начал карьеру в орловском «Спартаке», а первым его большим клубом стал «Спартак» московский. Юрий Павлович вписал себя в историю «красно-белых», забив дебютные голы «Спартака» в еврокубках: оформил дубль в матче Кубка обладателей Кубков против белградского ОФК.

Увлечения. Помимо футбола, Сёмин обожает кататься на коньках, ходить по театрам и коллекционировать вина — у него в погребе больше тысячи бутылок со всех концов света.

Филатов Валерий. Президент «Локомотива» с 1992-го по 2006-й. Сёмин + Филатов — это золотой тандем железнодорожников.

Хосеп Гвардиола. Молодой коллега, чьей работой легендарный тренер восхищается:

На мой взгляд, Гвардиола – гений. Он перевернул представления о футболе. У него своя философия. Тот же Жозе Моуриньо, на мой взгляд, не привнес ничего нового в современный футбол, в отличие от Гвардиолы.

Цитата. Высказывание Сёмина, которое никогда не теряет актуальность, а уж сегодня без него не обойтись:

К сожалению, в нашем виде спорта почти не осталось футбольных людей. Футбол разрывают менеджеры, которые пришли из других сфер и стали навязывать свои порядки, которые неразумно применять с учетом всей специфики. Дилетанты говорят умные слова, пытаются себя возвеличить, а авторитет тренерской профессии принижают. Меня возмущает такое отношение руководителей!

Шпалыч. Широко известное в футбольных кругах прозвище Сёмина, подчеркивающее его принадлежность к железнодорожникам.

Я. Таким Юрий Павлович видит идеального себя: