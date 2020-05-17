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Семак: «Я за пять замен — это позволит плавно подойти к сезону»

сегодня, 16:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игроки российских клубов смогут плавно войти в сезон благодаря пяти заменам по ходу встреч.

Я думаю, это хорошо, потому что у нас не будет возможности после такой паузы проводить даже контрольные матчи. Обычно в перерывах мы играем от трех до шести матчей, сейчас до возобновления большинство команд совсем не сыграют, так как играть не с кем, опасность высокая, найти партнера по спаррингу будет практически невозможно. Я за пять замен — это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально. Хотя не думаю, что такой опыт перенесется на следующий сезон, это связано с отсутствием подготовки к этой части сезона.

В субботу первым из ведущих европейских первенств был возобновлен чемпионат Германии, где в 26-м туре сразу несколько команд воспользовались правилом пяти замен. Согласно регламенту, изменения в составе проводились в три временных отрезка, чтобы не создавать задержку времени. В апреле сообщалось, что подобную практику собираются применить и в чемпионате Англии.

Хорошая идея по поводу пяти замен была у англичан — три временных отрезка для того, чтобы сделать замены, из них две двойные, одна одинарная, чтобы сохранялась динамика игры и время не затягивалось, потому что при пяти заменах, если ни одна команда не использует замены, а потом в конце начнет их делать, каждая будет занимать по две-три минуты.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 19:05
Кто ноет про затяжку времени :
читайте инфу, четко прописано три замены во время матча (одна из них двойная) + 1 замена в перерыв или варианты : 2 двойные замены или 2 доп замены в перерыв....
Судья Иванов
Судья Иванов ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:54
Сочи скорее свиней в пердив отправит, чем сам туда уйдет.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 18:29
Ну да...Коронавирус,мировой заговор,американская атомная бомба которой опять начали пугать, трепетная забота президента о каждом россиянине, продолжай дальше сам.--
112910415
112910415
сегодня в 18:23
хорошее новшество
но есть много более серьёзных вопросов
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:11
Это правило надо и на постоянной основе оставить. Так легче будет молодым заиграть.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:00
Чего спамерам ныть? Нефтяной бензин очкатого лукойловца как был за сорок рублей за литр так и остался.Покупай молодежь задешево и вводи в состав.А у спамеров негры и гурзоны вперемешку с кавказоидами.О чем обида -дух то спартаковский не сменился ,да? Спартаковский,не?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:56
Это не просто хорошо --это оку итительно.Это возможность заиграть новым игрокам.Возможность реальная и замечательная.
makkie
makkie
сегодня в 17:27
Естественно, Зениту выгодно.
Набрали три состава, один из которых играет в Сочи. Теперь в срочном порядке придётся всех возвращать. Ну а Сочи к расформированию или в ФНЛ)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:02
Зениту выгодно у него скамейка длинная.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:54
После этой пандемии 5 замен это хорошая затея. Лишь бы без затягиваний времени. Гыгыгы
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:35
Игра команды будет размазанной как в товарняках где меняют 11 игроков.
Решили и решили.
Но чего раньше времени хвалить это нововведение?
Swinsi
Swinsi
сегодня в 16:29
А Почта России цска их оплачивать будет с пенсии бабушек?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:24
Дак вроде и никто ге против...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:19
посмотрим что это даст и по сколько будете использовать))
beefs
beefs
сегодня в 16:12
считайте что вы на сборах
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:10
С этим кто то согласится, кто то будет против.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:03
Имея три равноценных состава, как в Зените, можно и десять замен)
ud837u4jtz4f
ud837u4jtz4f
сегодня в 16:02
Так будет проще игрокам играть, чтоб в сезон войти.
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