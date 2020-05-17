«Благополучный этап закончился». «Локомотив» закрывают

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сегодня, 13:00

Привычных «железнодорожников» больше не будет – «Соккер.ру» реагирует на заявление босса клуба.

Руководство «Локомотива» предало Сёмина, с легендами нужно прощаться иначе. Грамотно продать его отставку болельщикам и футбольным фанатам точно не сумели. Более того, председатель совета директоров Анатолий Мещеряков заговорил о «тяжелых временах», «экономических, организационных, технических, вирусологических факторах» лишь постфактум.

Также сказано главное – «Локомотив» покинет минимум восемь футболистов, «придется затянуть пояса», не смогут одновременно к Крыховяку добавить Жоау Мариу. Все это слова руководителя. Будут строить новую команду, полагаясь на воспитанников, а это значит, что менеджеры клуба хотят увидеть свежий тренерский подход, а ходы Сёмина все знали, и они работали с опытными ребятами, которые уйдут.

Но если бы всё это высказали сразу и внятно, кто мешал сначала выкатить для публики план действий, дать Сёмину доработать сезон, а лишь потом распускать старую команду и строить новую? Получилось шиворот-навыворот, сначала тихо слили Юрия Павловича – легенду «Локомотива», который по весу для клубной истории тяжелее Кикнадзе и Мещерякова в сто раз, а теперь перечисляют факторы.

Неубедительная стратегия. «Локомотив» остается непродуманным. Например, о каких именно восьми игроках речь? У москвичей 30 июня – еще до завершения чемпионата России, если его продолжат, истекают контракты как раз с восемью футболистами. Это те, кто покинут команду? Фарфан, Игнатьев, Ротенберг, Рыбус, Коломейцев, Коченков, Эдер и Жоау Мариу в списке. И хотя тут четыре человека к основе этого сезона отношения не имеют, речь почти о трети состава.

Если «затягивают пояса», то неужели стоило затягивать с продлением контрактов Игнатьева и Рыбуса, которые могут еще пригодиться в основе? Кроме того, Мещеряков заявил об уходе восьми человек, и если это именно те, у кого просто заканчиваются контракты, то возникает вопрос: а как «Локомотив» собирается заработать на такое количество новых сильных футболистов? Москвичи станут клубом, который усиливается арендованными?

Никто не спорит, что омоложение назрело, однако если сделать всё резко – получите повторение проблем ЦСКА . Ганчаренко ведь прямо говорит, что если у «Локомотива» есть баланс между молодыми и старыми, то его «армейцам» не хватает опыта. Поэтому видим глупые потери очков, шанс не увидеть ЦСКА в Лиге чемпионов еще раз. Мещеряков заявил, что решение продлить контракт с Сёминым не гарантировало бы «железнодорожникам» путевку в группу ЛЧ – прав.

Но вместе с тем сделана странная оговорка: если бы чемпионат завершили на тур раньше или позже – могли упустить вторую строчку. Что значит «завершили»? «Локомотив» публично заявляет, что не собирается выходить на поле? Понятно, что есть клубы – вроде аутсайдеров, которым выгоден финиш после 22-го тура. Однако это не значит, что все должны соглашаться. Николичу нужно выиграть путевку в ЛЧ на поле, чтобы новичка в РПЛ приняли и уважали – на него точно не стоит вешать грехи руководства «Локомотива», не подготовившего команду к смене поколений.

Где Кикнадзе и совет директоров раньше были? В курсе, что лучший игрок команды – тридцатилетний Крыховяк? В курсе, что в атаке сезон начали бесполезные для чемпионской борьбы здесь и сейчас Эдер и Смолов? Или, может, Джорджевич является нападающим уровня лидера РПЛ ? «Зенит» так не считает. У «Локомотива» и так были проблемы, что отражаются в результатах в ЛЧ , двух четвертых местах подряд, и в скучном подходе. Сёмин не получил идеальный состав для реальной конкуренции с «Зенитом», но теперь его убрали, рассказывая, что вроде как пожалели – не хотели, чтобы Юрий Павлович работал с детсадом и провалился.

Слабая позиция, ведь где тот детсад? Магкеев – хороший футболист, Жемалетдинов – нормальный, Баринов может стать замечательным, но на этом список молодежи, которую «Локомотив» может использовать в качестве «внутреннего резерва», заканчивается. Антон и Алексей Миранчуки давно не дети – им до конца года будет по 25, оба желают сменить команду, ведь понимают, во что превратится «Локомотив», если урезать финансирование. Уйдут не только те, у кого завершается контракт. И не только Кверквелия.

Николич получает коллектив с проблемами на флангах защиты – Живоглядов и Лысов не готовы всех разрывать, если уйдут ветераны. Рассказы о молодом успешном «Локомотиве» могли бы иметь под собой основания, если бы хватало денег на крутых опытных новичков. А так новый тренер может получить кастрированный состав Сёмина, но ту же серьезную задачу – завоевать прямую путевку в ЛЧ , а потом выступить там удачнее, чем Юрий Павлович, но уже без ряда опытных людей.

Без Алексея Миранчука, без правильной ставки на нового форварда – как бы ни привезли какого-то очередного серба в атаку в стиле Шкулетича, без адекватной замены Игнатьева и Рыбуса станет сложнее. Будет хуже из-за риска потерять или Баринова, или Магкеева в ближайшем будущем. Придет понимание, что новый Крыховяк не по карману. Такой «Локомотив» станет уязвимым для соперников. Как только поймут, что «железнодорожники» пошли дорогой «ставка на молодых», то сожрут бывшего чемпиона.

А если будет серьезный отток игроков, то от основы 2018 года останется один Гильерме. Как такое возможно за два года? Очень просто – вспомните, как разбежался чемпионский состав ЦСКА . И как «Спартак» резко убрал практически всех, кто выиграл «золото». Чорлука в чемпионском сезоне «Локомотива» играл мало из-за травмы. В атаке был Фарфан – похоже, уходит, когда выздоровеет. Братья Миранчуки тоже собираются найти себе новые команды, ведь изнутри понимают – задачи «железнодорожников» без денег поменяются, как у «Рубина», который раньше часто играл в еврокубках, а теперь ведет борьбу за выживание.

Фернандеша, Тарасова, Денисова и Пейчиновича в «Локомотиве» нет, а все – чемпионы России 2018 года, всего двухлетней давности. Игнатьев и Рыбус вряд ли получат новые контракты, судя по словам Мещерякова о восьмерке тех, кто уходит. Получается, Сёмин и так уже перестроил команду, сохранив для нее место в зоне Лиги чемпионов, но это руководители клуба не оценили. Не оценили также работу спортивного директора Штоффельсхауса, хотя именно немец был тем, кто набирал состав и пригласил того же Крыховяка – хотя Сёмин не знал даже, как поляка зовут.

«Локомотив» идет по странному пути – убирают тех, кто помогал, собираются провести чистку состава и наивно верят, что Жемалетдинов, Баринов, Магкеев, Живоглядов, Тугарев, Куликов и Лысов сохранят для них место в тройке. Конечно, если выгодно продать контракт Алексея Миранчука в Испанию, то можно подписать хотя бы форварда – его Сёмин так и не дождался, что повлияло на количество набранных очков и побед. Но хватит ли парочки опорных точек, чтобы сохранить привычный «Локомотив»? Ответ, похоже, содержится в заявлении председателя совета директоров клуба – не ждут ничего хорошего, сами понимают, что если РЖД резко урежет финансирование, то волна уходов будет не последней.

Учтите, что у Чорлуки, Хеведеса, Идову и двух Миранчуков контракты лишь на год – уже зимой могут вести переговоры с другими клубами, если не уйдут раньше. Но даже Крыховяку с контрактом, если «Локомотив» вернется на восьмое место, где был до чемпионства, в Москве станет неинтересно. Команда Сёмина и так, учитывая нехватку сильных новичков на флангах защиты и в центре атаки, держалась во многом на крутой игре Гжегожа, а если потеряют треть состава, то второй такой стресс за два года будет пережить сложно.

В уходах Пейчиновича, Денисова, Тарасова и Фернандеша была органичность, ведь Сёмин оставался константой, а страховали его деньги и спортивный директор, которого в «Локомотиве» не воспринимали, а именно он привез Фарфана и Эдера – выковали «золото», и Крыховяка – держит на плаву сейчас. Понятно, что если «Локомотив» обрекают на статус молодой команды без средств – вроде «Рубина», то Сёмин тут не помощник. У ветерана Михалик в сорок лет, останься Тарас в команде, играл бы чаще, чем молодой воспитанник клуба.

Но хаотичность решений, дерганная запоздалая реакция, использование политических штампов про ставку на отечественного производителя и «затягивание поясов» выдает в представителях совета директоров и Кикнадзе людей, которые понятия не имеют, что делать дальше. Да и «вирусологический» фактор всё-таки назвали вслух – грубо говоря, намекнули, что Юрий Павлович слишком старый. Боялись оставлять его на летний отрезок, чтобы не заболел, ведь в случае трагедии ответственность легла бы на плечи совета директоров.

Впрочем, это лишь поиск оправдания, на деле Сёмина убрали, чтобы не мешал ошибаться, не выдавал комментарии в прессе и не давил авторитетом. Под кризисный поезд бросили Николича, но общий тон высказываний боссов должен насторожить фанатов клуба. Мещеряков фактически заявил, что все будет настолько плохо, что даже Юрий Павлович не помог бы. Странная логика для отставки, но ее выбрали боссы «Локомотива».