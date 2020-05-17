Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» заявил, что желает видеть в команде нападающего , находящегося в аренде в Сочи.

Была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде, у Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду, но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей.