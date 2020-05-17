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Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в „Зените“»

сегодня, 15:29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что желает видеть в команде нападающего Александра Кокорина, находящегося в аренде в Сочи.

Была достигнута договоренность об аренде до конца сезона. Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде, у Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду, но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:59
хотелки мало в стаи бакланоФФ - надо , что - то другое предпринять..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:59
Упорный какой Семак.
Роет и роет себе яму.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:58
Похоже за Семиным будет Семак).
ziborock
ziborock ответ Columb (раскрыть)
сегодня в 15:52
Нам смешно и нас это еще как радует! Впрочем я не московский, за Спартак по всей России болеют!!!
drug01
drug01
сегодня в 15:49
Верно только Зенит!!!
particular
particular
сегодня в 15:48
Мутная история с непредсказуемым завершением и уж точно без учёта желания Семака..:)
Columb
Columb
сегодня в 15:41
Московским это не нравится.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:39
Теперь это проблема.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 15:38
Кокорин нужен Зениту.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:34, ред.
Кокория можно Паками приманить, расставить их по пути к базе и стулья разбросать вокруг. От этой ловушки ему не удержаться!
Богданыч не благодари!!)))
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