Агент Барбоза: «Цена за Миранчуков? Минимум – 80 млн евро»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями о потенциале полузащитников «Локомотива» Алексея и .

Когда публично и долгое время афишируется, что «Локо» хочет продать Миранчуков, это нехорошо ни для клуба, ни для самих игроков. К тому же я сомневаюсь, что из-за кризиса по ним могут быть какие-то серьезные предложения. Я имею в виду предложения, соответствующие уровню этих футболистов.

Рынок просел, и всем понятно, что это не очень подходящий момент, чтобы продавать таких талантливых ребят, игроков сборной России. Нужны другие условия, иначе эта сделка будет неважной.

Это всегда должно быть после какого-то серьезного соревнования: чемпионата Европы, чемпионата мира, Лиги чемпионов. А после такого сезона, который у нас сейчас есть, не думаю, чтобы какой-то игрок стал бы выглядеть привлекательнее на рынке. Даже наоборот. Нет, конечно, клуб их может продать, вопрос — за какую цену. Но за копейки их продавать — это преступление.

На какую сумму может рассчитывать «Локо» за обоих братьев при оптимальных условиях на рынке? Минимум — 80 миллионов [евро]. И это небольшая цена.

Если мы признаем, что Миранчуки — звезды российского футбола, то да. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии — нормальная цена.

Вопрос в том — мы сами признаем их звездами? Мы для себя соглашаемся на такие условия или нет? А продавать братьев во что бы то ни стало… Ну, на мой взгляд, это как-то не очень.