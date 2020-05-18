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Агент Барбоза: «Цена за Миранчуков? Минимум – 80 млн евро»

сегодня, 10:24

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями о потенциале полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

Когда публично и долгое время афишируется, что «Локо» хочет продать Миранчуков, это нехорошо ни для клуба, ни для самих игроков. К тому же я сомневаюсь, что из-за кризиса по ним могут быть какие-то серьезные предложения. Я имею в виду предложения, соответствующие уровню этих футболистов.

Рынок просел, и всем понятно, что это не очень подходящий момент, чтобы продавать таких талантливых ребят, игроков сборной России. Нужны другие условия, иначе эта сделка будет неважной.

Это всегда должно быть после какого-то серьезного соревнования: чемпионата Европы, чемпионата мира, Лиги чемпионов. А после такого сезона, который у нас сейчас есть, не думаю, чтобы какой-то игрок стал бы выглядеть привлекательнее на рынке. Даже наоборот. Нет, конечно, клуб их может продать, вопрос — за какую цену. Но за копейки их продавать — это преступление.

На какую сумму может рассчитывать «Локо» за обоих братьев при оптимальных условиях на рынке? Минимум — 80 миллионов [евро]. И это небольшая цена.

Если мы признаем, что Миранчуки — звезды российского футбола, то да. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии — нормальная цена.

Вопрос в том — мы сами признаем их звездами? Мы для себя соглашаемся на такие условия или нет? А продавать братьев во что бы то ни стало… Ну, на мой взгляд, это как-то не очень.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:10, ред.
На сегодня 27 игроков Локо стоят 104 млн....
А у Барбозы двое - 80 млн...

У Барбозы лучше не брать интервью после выходных...несёт какую то кикнадзовщину...80 млн....)))
Тут богатейшая Бавария за Сане столько платить не хочет....а у них очередь за Миранчуками....по цене Сане....)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:59
Это у их агента такой ценник. У других на порядок меньше. Гыгыгы
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 10:56
цска скоро за Чалова сто запросит.
Abris
Abris
сегодня в 10:53
Смешно до жути.
112910415
112910415
сегодня в 10:52
агент Паулу Барбоза - романтик, любитель витать в облаках ...
несчастная жена годами мечтает, чтобы он продал хоть кого-нибудь, денег принёс домой ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:49, ред.
Агенты изощряются в фантазиях желая поднять цену, да и свой гонорар. Европа осторожно берет наших
particular
particular
сегодня в 10:45
Вопрос не в звёздности, а в соответствии цены качеству игрока и жадности агента...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:43
с какого дуба ты рухнул говоря такую цену))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:39
Скорее 8 млн. за обоих.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:31
По Москве гуляет слух
Продаётся Миранчук
Свой, свояк и своечок
Что предложат за пучок....
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 10:28
ахахах___
всему локо игрокам цена 20 млн))) насмешил((! хаха
НАГИБАТЕЛЬ
НАГИБАТЕЛЬ
сегодня в 10:27
Минимум 80? За такие бабки пусть дальше в РПЛ играют, за 80 млн можно найти поинтересней варианты в Европе
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