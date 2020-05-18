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Червиченко: «Мелкадзе — не уровень „Спартака“»

сегодня, 08:18

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем «красно-белых» Георгии Мелкадзе, который проводит нынешний сезон в «Тамбове» на правах аренды:

Не уверен, что Мелкадзе — это хороший игрок для «Спартака». Он, наверное, хорош для «Тамбова» или других команд такого уровня. Поэтому не думаю, что это та фигура, ради которой москвичам стоит поднимать бурю и досрочно его возвращать. В «Тамбове» Георгий — лидер и важный игрок. Но при этом мы можем вспомнить Джано Ананидзе, который в аренде здорово играл, а когда возвращался в «Спартак», у него ничего не получалось. Мне кажется, с Мелкадзе будет такая же история. Думаю, Георгий должен быть сам заинтересован, чтобы остаться в «Тамбове» и попытаться сохранить прописку в РПЛ.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:02
Да и спартак не уровень Мелкадзе.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:45
Может Спартак не уровень Мелкадзе? Гыгыгы
LOpp
LOpp
сегодня в 08:45
Если прибавит, то станет уровнем
ДСА
ДСА
сегодня в 08:36
Не самый звездный игрок - это точно.
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