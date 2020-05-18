Червиченко: «Мелкадзе — не уровень „Спартака“»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем «красно-белых» , который проводит нынешний сезон в «Тамбове» на правах аренды:

Не уверен, что Мелкадзе — это хороший игрок для «Спартака». Он, наверное, хорош для «Тамбова» или других команд такого уровня. Поэтому не думаю, что это та фигура, ради которой москвичам стоит поднимать бурю и досрочно его возвращать. В «Тамбове» Георгий — лидер и важный игрок. Но при этом мы можем вспомнить Джано Ананидзе, который в аренде здорово играл, а когда возвращался в «Спартак», у него ничего не получалось. Мне кажется, с Мелкадзе будет такая же история. Думаю, Георгий должен быть сам заинтересован, чтобы остаться в «Тамбове» и попытаться сохранить прописку в РПЛ .