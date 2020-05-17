«Авангард» — о понижении в ПФЛ: «У нас нет богатого спонсора»

Пресс-служба «Авангарда» объявила о переходе основной команды в ПФЛ .

Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.

Переход в ПФЛ — это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба. ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объёмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ . Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб.

Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество! Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!