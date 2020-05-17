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«Авангард» — о понижении в ПФЛ: «У нас нет богатого спонсора»

сегодня, 20:44

Пресс-служба «Авангарда» объявила о переходе основной команды в ПФЛ.  

Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.

Переход в ПФЛ — это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба. ФК «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объёмах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб.

Выражаем искреннюю благодарность болельщикам за яркую поддержку команды, благодарим руководство и сотрудников Футбольной национальной лиги за всестороннюю помощь и сотрудничество! Надеемся, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией позволит всем нам встретиться на стадионе уже в ближайшее время!

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:41
О болельщиках конечно никто не думает
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 21:24
Главное не переборщить...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:05
Авангард не первый и не последний клуб ФНЛ
Abris
Abris
сегодня в 20:54
Не деньги на поле играют.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:54
очень жаль))
Nevastol
Nevastol
сегодня в 20:52
Не всем повезло с Почтой России.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:47
Нужно просто сделать грудь, после папик обязательно найдется, инфа сотка!
Не благодарите)))
beefs
beefs
сегодня в 20:46
что сделаешь это не первый
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:45
Щас многие свалятся...
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