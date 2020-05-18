Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»

Бывший главный тренер сборной России порассуждал о ходе переговоров о продлении контракта между «Зенитом» и главным тренером команды .

Если не договорятся, Семак пойдет в другую команду. Не думаю, что это будет большая потеря для «Зенита». Тогда придется снова приглашать иностранца. Если взять российского тренера, то это менять шило на мыло. Да и не вижу я такого специалиста.

Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него. Без любого тренера не погибнет. Нет таких специалистов, после ухода которых будет катастрофа.