Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о ходе переговоров о продлении контракта между «Зенитом» и главным тренером команды Сергеем Семаком.
Если не договорятся, Семак пойдет в другую команду. Не думаю, что это будет большая потеря для «Зенита». Тогда придется снова приглашать иностранца. Если взять российского тренера, то это менять шило на мыло. Да и не вижу я такого специалиста.
Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него. Без любого тренера не погибнет. Нет таких специалистов, после ухода которых будет катастрофа.
Также недавно Игнатьев прокомментировал возобновление Бундеслиги.
Захотят довольствоваться только победами в чемпионате...и строить команду по стоимости состава и наличию тренеров лишь для внутренней гегемонии - оставят Семака.....
Захотят больше не проигрывать Вильярреалам,Славиям и Мольдам в европах...и строить команду не только для внутреннего флагманства - то пригласят иного,импортного специалиста...ибо глупо требовать от Семака успехов в еврокубках в виду отсутствия тренерского опыта и с составом в 2-3 раза дешевле чем в условных Лейпцигах и Лионах...
По мне так "лучше синица в руках чем Семак во врагах"...оставить Тренера приведшего команду ко второму чемпионству подряд у руля...оставить Кокорина-наплевав на мнимый репутационно-имиджевый статус кабинетных чинуш....прикупить пару-тройку толковых ребят и ...не мешеть Семаку......ибо Гвардиола с Клоппом пока заняты...))...а условные Манчини-Лучески не дают результата ни в РПЛ ни в Еврокубках....
Думаю вестей о продлении контрактов с Семаком и Дзюбой осталость ждать недолго....
Хотя...кто их знает.....этик кабинетных далёких от футбола,адекватности и логики "бюджетоосваивателей"......вон в Спартаке Массимо уволили спустя 3 месяца после чемпионства...и в Локо выдворили Палыча после 4-х титулов за 4 года.....
Им же в кабинетах нужны не титулы и успехи....а послушность и предсказуемость действий наёмных специалистов....таких как условные Тодеско и Николич....)))
Захотят довольствоваться только победами в чемпионате...и строить команду по стоимости состава и наличию тренеров лишь для внутренней гегемонии - оставят Семака.....
Захотят больше не проигрывать Вильярреалам,Славиям и Мольдам в европах...и строить команду не только для внутреннего флагманства - то пригласят иного,импортного специалиста...ибо глупо требовать от Семака успехов в еврокубках в виду отсутствия тренерского опыта и с составом в 2-3 раза дешевле чем в условных Лейпцигах и Лионах...
По мне так "лучше синица в руках чем Семак во врагах"...оставить Тренера приведшего команду ко второму чемпионству подряд у руля...оставить Кокорина-наплевав на мнимый репутационно-имиджевый статус кабинетных чинуш....прикупить пару-тройку толковых ребят и ...не мешеть Семаку......ибо Гвардиола с Клоппом пока заняты...))...а условные Манчини-Лучески не дают результата ни в РПЛ ни в Еврокубках....
Думаю вестей о продлении контрактов с Семаком и Дзюбой осталость ждать недолго....
Хотя...кто их знает.....этик кабинетных далёких от футбола,адекватности и логики "бюджетоосваивателей"......вон в Спартаке Массимо уволили спустя 3 месяца после чемпионства...и в Локо выдворили Палыча после 4-х титулов за 4 года.....
Им же в кабинетах нужны не титулы и успехи....а послушность и предсказуемость действий наёмных специалистов....таких как условные Тодеско и Николич....)))