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Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»

сегодня, 08:07

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о ходе переговоров о продлении контракта между «Зенитом» и главным тренером команды Сергеем Семаком.

Если не договорятся, Семак пойдет в другую команду. Не думаю, что это будет большая потеря для «Зенита». Тогда придется снова приглашать иностранца. Если взять российского тренера, то это менять шило на мыло. Да и не вижу я такого специалиста.

Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него. Без любого тренера не погибнет. Нет таких специалистов, после ухода которых будет катастрофа.

Также недавно Игнатьев прокомментировал возобновление Бундеслиги. 

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:25, ред.
Семак не потеря для госпроекта
Он ничего не решает.

Его уровень все видели в ЛЧ и ЛЕ.
Потерей будет Дюков в РФС и Вилковы со свистком на поле.
112910415
112910415
сегодня в 09:18
не великая потеря ...
но про намеченного иностранца не слышно ничего !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:59
Как то резко порассуждал Игнатьев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:50, ред.
Всё зависит от задач и амбиций руководства....
Захотят довольствоваться только победами в чемпионате...и строить команду по стоимости состава и наличию тренеров лишь для внутренней гегемонии - оставят Семака.....
Захотят больше не проигрывать Вильярреалам,Славиям и Мольдам в европах...и строить команду не только для внутреннего флагманства - то пригласят иного,импортного специалиста...ибо глупо требовать от Семака успехов в еврокубках в виду отсутствия тренерского опыта и с составом в 2-3 раза дешевле чем в условных Лейпцигах и Лионах...

По мне так "лучше синица в руках чем Семак во врагах"...оставить Тренера приведшего команду ко второму чемпионству подряд у руля...оставить Кокорина-наплевав на мнимый репутационно-имиджевый статус кабинетных чинуш....прикупить пару-тройку толковых ребят и ...не мешеть Семаку......ибо Гвардиола с Клоппом пока заняты...))...а условные Манчини-Лучески не дают результата ни в РПЛ ни в Еврокубках....

Думаю вестей о продлении контрактов с Семаком и Дзюбой осталость ждать недолго....

Хотя...кто их знает.....этик кабинетных далёких от футбола,адекватности и логики "бюджетоосваивателей"......вон в Спартаке Массимо уволили спустя 3 месяца после чемпионства...и в Локо выдворили Палыча после 4-х титулов за 4 года.....
Им же в кабинетах нужны не титулы и успехи....а послушность и предсказуемость действий наёмных специалистов....таких как условные Тодеско и Николич....)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:17
Что-то последнее время зенит начал готовить народ к тому, что тренерский штаб в Питере может поменяться. То Семак вразрез желанию руководства желает вернуть Коко, то кто-то громко высказывается о значимости Богданыча для сбг...Неспроста.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:07
это как посмотреть))
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