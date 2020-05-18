ГлавнаяНовости

Колосков: «„Шальке“ сидел на карантине, поэтому еле ползал по полю»

сегодня, 09:10
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какой уровень игры покажут футболисты после возобновления сезона в чемпионате России.

Безусловно, первые три-четыре тура команды вряд ли будут показывать прежний уровень мастерства. Это ясно на основании того, что мы увидели в матчах немецкой Бундеслиги.

Некоторые готовились усердно, поэтому и играли прилично. А футболисты того же «Шальке», например, сидели на карантине, поэтому еле ползали по полю.

Напомним, что «Шальке» уступил «Боруссии» Д со счетом 0:4.

Все новости
Червиченко: «Мелкадзе — не уровень „Спартака“»
Сегодня, 08:18 Комментарии4
Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»
Сегодня, 08:07 Комментарии6
Уткин раскритиковал возможное слияние «Тамбова» и «Нижнего Новгорода»
Сегодня, 08:02 Комментарии2
Бубнов: «В Бундеслиге продолжается борьба за титул»
Вчера, 23:01 Комментарии13
«Авангард» — о понижении в ПФЛ: «У нас нет богатого спонсора»
Вчера, 20:44 Комментарии11
Семак: «„Спартак“ сейчас не является нашим прямым конкурентом»
Вчера, 20:03 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
k9vzdx5xhwy4
k9vzdx5xhwy4
сегодня в 09:13
Спиртом горло полоскал
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:13
странный вывод однако))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100