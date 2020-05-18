Колосков: «„Шальке“ сидел на карантине, поэтому еле ползал по полю»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какой уровень игры покажут футболисты после возобновления сезона в чемпионате России.

Безусловно, первые три-четыре тура команды вряд ли будут показывать прежний уровень мастерства. Это ясно на основании того, что мы увидели в матчах немецкой Бундеслиги.

Некоторые готовились усердно, поэтому и играли прилично. А футболисты того же «Шальке», например, сидели на карантине, поэтому еле ползали по полю.