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Бубнов: «В Бундеслиге продолжается борьба за титул»

вчера, 23:01

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов рад, что сезон в Бундеслиге был возобновлен.

По качеству игры из лидеров Бундеслиги больше всех понравился Дортмунд. «Боруссия» показала хороший уровень, даже без оговорок про длительную паузу. Функциональная готовность очень приличная. Забили «Шальке» четыре безответных мяча, могли и больше, но явно действовали не на максимально возможных оборотах. И не самым сильным составом. Отставание от «Баварии» в четыре очка сохранилось, но команда Люсьена Фавра выглядела предпочтительней, а ей еще предстоит личная встреча с мюнхенцами дома. Так что борьба за титул продолжается.

«Бавария», возможно, тоже играла не в полную силу против «Униона», но действовала не так уверенно и цельно. Мюллер, Дэвис, Павар, Киммих, Нойер, Коман эпизодами выглядели здорово, но команде в общем нужно добирать кондиции. Хромающая реализация, периодическое недопонимание, чуть запоздалая реакция — все это присутствовало и мешало реализовывать моменты. Но «Бавария» все равно спокойно выиграла (2:0). На первый план помимо функциональной готовности выходят индивидуальные качества исполнителей.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
сегодня в 00:08
Там всегда идет такая борьба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 23:55
Ему кажется, что он нам глаза открывает. Без него мы бы этого не увидели точно
beefs
beefs
вчера в 23:49
естественно чемпионат продолжается
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:19
Бубень забубнил.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:18
Викторович сильно самоудалился.
Скучал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:07
Бундеслига одна из сильнейших лиг Европы.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:03
это и есть спорт))
drug01
drug01
вчера в 23:02
Так продолжать играть надо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:02
Борьба будет нешуточная.
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