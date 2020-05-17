Бубнов: «В Бундеслиге продолжается борьба за титул»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов рад, что сезон в Бундеслиге был возобновлен.

По качеству игры из лидеров Бундеслиги больше всех понравился Дортмунд. «Боруссия» показала хороший уровень, даже без оговорок про длительную паузу. Функциональная готовность очень приличная. Забили «Шальке» четыре безответных мяча, могли и больше, но явно действовали не на максимально возможных оборотах. И не самым сильным составом. Отставание от «Баварии» в четыре очка сохранилось, но команда Люсьена Фавра выглядела предпочтительней, а ей еще предстоит личная встреча с мюнхенцами дома. Так что борьба за титул продолжается.

«Бавария», возможно, тоже играла не в полную силу против «Униона», но действовала не так уверенно и цельно. Мюллер, Дэвис, Павар, Киммих, Нойер, Коман эпизодами выглядели здорово, но команде в общем нужно добирать кондиции. Хромающая реализация, периодическое недопонимание, чуть запоздалая реакция — все это присутствовало и мешало реализовывать моменты. Но «Бавария» все равно спокойно выиграла (2:0). На первый план помимо функциональной готовности выходят индивидуальные качества исполнителей.