Мхитарян: «Я счастлив играть за „Рому“ и для её болельщиков»

Полузащитник «Арсенала» заявил, что хочет остаться в «Роме» и рассчитывает попасть с командой в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

С первого же дня, как я приехал в Рим, я чувствовал себя хорошо и в городе, и в команде. Конечно, было бы неплохо остаться здесь. Главная цель — выйти в Лигу чемпионов и завоевать титулы. Серия А имеет свои особенности, многие недооценивают ее, но она действительно завораживает. Возможно, она не так сильна, как 20 лет назад, но я счастлив видеть, что конкуренция продолжает расти.

Я счастлив играть в Италии. Я слышал, что фанаты здесь сумасшедшие в хорошем смысле. Но я не думал, что это действительно так. Я очень рад играть за «Рому».

Когда я летел из Лондона в Рим, стюард спросил меня, подписал ли я уже контракт. Я ответил, что до сих пор не знаю, но как только я приземлился в аэропорту, там уже было много людей и много журналистов.

В пресс-службе «Ромы» пояснили, что в Италии без ума от футбола, и это было совершенно нормально. Это создает страсть вокруг команды.

Я уже много выиграл, но это в прошлом. Я хочу собрать больше наград в следующем году, потому что, когда завершу карьеру, все будут удивляться, что я внес свой вклад. Для меня очень важно оставить что-то позитивное, выиграв как можно большее трофеев.

В «Роме» есть несколько больших талантов, и я надеюсь, что они смогут достичь своих целей.