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Капелло: «„Ливерпуль“ — идеальный клуб для Холанда»

сегодня, 12:43

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Англии Фабио Капелло рассказал, какой клуб лучше всего подходит для форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Источник со ссылкой Sky Sport Italia сообщает, что 73-летний специалист считает «Ливерпуль» идеальной командой для норвежского нападающего. Габариты, скорость и нацеленность Холанда прекрасно сочетались бы с тренерскими способностями наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Капелло уверен, что Холанд заиграет в АПЛ и станет там только сильнее.

Ранее сообщалось, что МЮ может вновь попытаться подписать Холанда.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:08
Спорное суждение.....может и не заиграть в Англии
beefs
beefs
сегодня в 12:52
будущее покажет, его или нет
VIPded
VIPded
сегодня в 12:44, ред.
Теперь да. Юрген топа вылепит.
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