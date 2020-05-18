Капелло: «„Ливерпуль“ — идеальный клуб для Холанда»

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сегодня, 12:43

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Англии рассказал, какой клуб лучше всего подходит для форварда дортмундской «Боруссии» .

Источник со ссылкой Sky Sport Italia сообщает, что 73-летний специалист считает «Ливерпуль» идеальной командой для норвежского нападающего. Габариты, скорость и нацеленность Холанда прекрасно сочетались бы с тренерскими способностями наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Капелло уверен, что Холанд заиграет в АПЛ и станет там только сильнее.