ГлавнаяНовости

Вагнер Лав — о финале Кубка УЕФА: «Газзаев в перерыве пинал всё подряд»

сегодня, 13:04

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка УЕФА-2004/05 со «Спортингом» (3:1).

Проигрывали 0:1. О чем думал ближе к перерыву? Думал: «Плохо дело. Мы проиграем». Думал, что не смогу выполнить обещание президенту [Гинеру]. Сказал себе: «Я попал. Что же будет дальше...»

Мы ушли на перерыв. В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер... Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти!

Что он говорил? Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл.

Сказал: «Значит так. Если вы не вернетесь на поле и не сделаете, что мы планировали, над чем работали, то нет смысла играть второй тайм. Сидите здесь и отдайте им кубок».  И не только! Добавил еще с пятьдесят ругательств на русском, и все это, конечно, не в спокойном тоне. И правильно сделал, потому что команда была в плохом состоянии. Это нас встряхнуло.

Дальше было волшебство от Даниэла Карвальо. Он провел выдающийся матч. Сделал навес, с которого мы забили гол, когда Алексей Березуцкий сравнял. И почти сразу отдал пас Жиркову, который сделал счет 2:1.

Это было самое сложное, когда играешь со «Спортингом» в его городе. Но мы переломили ход игры, потому что, когда они ошибались, трибуны были недовольны и начинали гудеть. «Спортинг» попал в свою же западню.

Они здорово нас прижали, а мы оборонялись и пытались контратаковать. В концовке нам повезло. «Спортинг» едва не забил, но Акинфеев забрал мяч и сделал длинную передачу на Даниэла Карвальо. Он оттеснил защитника, ушел на скорости, а я бежал параллельно и ждал паса. Он прострелил, и я понял, что рядом никого нет, только я и вратарь. Вратарь вышел на мяч, а я обработал передачу и увидел, что ворота передо мной пустые. Я подумал: «Спасибо, Господи! Спасибо».

Андердог из России приехал на стадион «Спортинга» и стал чемпионом. За это нас помнят по сей день. Первый российский победитель Кубка УЕФА. Я счастлив и благодарю Бога за то, что дал мне возможность этого достичь.

Все новости
Капелло: «„Ливерпуль“ — идеальный клуб для Холанда»
Сегодня, 12:43 Комментарии3
Нани: «Фергюсон уничтожил меня, когда я не забил „Фулхэму“ с пенальти»
Сегодня, 12:23 Комментарии4
Дюгарри: «Погба является недостающим элементом для „Реала“»
Сегодня, 11:40 Комментарии4
Мальдини: «История моей семьи в Милане так длинна, что вряд ли закончится»
Сегодня, 10:53 Комментарии3
Венгер: «Матчи без зрителей — это лучшее решение на данный момент»
Сегодня, 10:50 Комментарии4
Штанге: «Есть вероятность, что Бундеслига вновь будет приостановлена»
Сегодня, 10:17 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:08
Если бы не попинал сегодняшнего юбилея не было.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:07
Раз победили, то молодцы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100