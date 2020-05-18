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Нани: «Фергюсон уничтожил меня, когда я не забил „Фулхэму“ с пенальти»

сегодня, 12:23
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани вспомнил матч 2-го тура АПЛ сезона 2010/2011 против «Фулхэма»:

Я потрясающе играл, чувствуя уверенность. Мы заработали пенальти. Райан Гиггз пошел к точке, но я почувствовал уверенность в себе. Гиггз ничего мне не сказал. Однако я не забил. Забей бы, и счет стал бы 3:1 в нашу, поэтому Фергюсон в раздевалке уничтожил меня. Он сказал мне: «Нани, ты кем себя возомнил? Кто тебе дал право исполнить пенальти? Райан?» Затем он уничтожил Гиггза, спросив, зачем он дал мне пробить одиннадцатиметровый. Райан ответил: «Он схватил мяч, поэтому я позволил ему». Я отвез Фергюсона домой, но он со мной не разговарил всю дорогу. Я очень неудобно себя чувствовал.

По-началу я очень сильно боялся его. Будто он отец, а я наплошал. Я видел, как он разговаривал с другими игроками. Я хотел включить в разговор, но не знал как это сделать. Я боялся его до тех пор, пока не стал лучше понимать английский и выражать свои чувства. Однако мой английский никогда не был и не будет идеальным. Тогда было еще хуже, чем сейчас. Когда я понял, что смогу больше говорить с Фергюсоном, то он начал уделять мне больше внимания. С того времени я узнал больше о нем.

 Ранее Нани заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду многому у него научился.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:08
А надо было забивать раз взялся.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 12:34, ред.
Да старому маразматику надо было занести в судейскую чемоданчик на еше одну пенечку
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:26
столько времени прошло а помнит))) это показатель))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:24
Построже с ними надо...
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