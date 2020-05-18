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Гиггз: «При исполнении пенальти я не смотрел на голкипера»

сегодня, 13:24

Бывший полузащитник МЮ Райан Гиггз рассказал, какая у него была техника исполнения пенальти:

Некоторые футболисты перед ударом смотрят на голкиперов. Например, Эден Азар. У него потрясающая техника, он очень медленно разбегается при пробитии пенальти. Даже Бруну Фернандеш сейчас исполняет одиннадцатиметровые с небольшим прыжком.

Я никогда бы так не сделал. Моя философия заключалась в том, что я отправлю мяч в самый угол. Даже если вратарь угадает правильное направление, то я забью, если все правильно сделаю. Это была моя философия. Для меня не имеет значения, куда будет двигаться вратарь. Он не сможет вытащить мяч, если я ударю в нижний угол. Так что я не смотрел на голкипера и не играл в интеллектуальные игры. Для этого нужна уверенность, которой обладают Азар и Бруну. Погба одно время делал очень медленный разбег. Никогда бы так не сделал.

Ранее экс-хавбек «красных дьяволов» Нани рассказал, что произошло с ним, когда он забрал мяч у Гиггза и не забил пенальти.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:34
интересный подход))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:25
У каждого свои заморочки.
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