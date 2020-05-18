Представитель клуба АПЛ: «Не нужно платить тем, кто не будет тренироваться»

Представитель клуба АПЛ на условиях анонимности поделился мнением о возобновлении тренировок:

Думаю, что тем футболистам, кто отказывается тренироваться, не стоит платить. Не знаем, какова точная ситуация с их контрактами на данный момент. Если вы спросите у людей на улице, что стали бы они тренироваться и играть в футбол против тех, кто два раза в неделю проходит тестирование, и вам еще будут платить 60 тысяч фунтов в неделю, то они все бы согласились.

Надеюсь, что на этой неделе приступим к занятиям в небольших группах, а через неделю перейдем к полноценным тренировкам. Ожидаю, что все наши игроки вернутся на этой неделе. Многие из них переживают из-за того, что нужно играть и проводить контактные тренировки. Сказал бы что 40-50% футболистов так думают.