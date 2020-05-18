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Представитель клуба АПЛ: «Не нужно платить тем, кто не будет тренироваться»

сегодня, 13:48

Представитель клуба АПЛ на условиях анонимности поделился мнением о возобновлении тренировок:

Думаю, что тем футболистам, кто отказывается тренироваться, не стоит платить. Не знаем, какова точная ситуация с их контрактами на данный момент. Если вы спросите у людей на улице, что стали бы они тренироваться и играть в футбол против тех, кто два раза в неделю проходит тестирование, и вам еще будут платить 60 тысяч фунтов в неделю, то они все бы согласились.

Надеюсь, что на этой неделе приступим к занятиям в небольших группах, а через неделю перейдем к полноценным тренировкам. Ожидаю, что все наши игроки вернутся на этой неделе. Многие из них переживают из-за того, что нужно играть и проводить контактные тренировки. Сказал бы что 40-50% футболистов так думают.

Ранее главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что сезон нужно возобновить не ранее конца июня.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:10
Большинство согласно с этим, но меньшинство в Англии - это сила!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:10
Золотые слова!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:07
Логично,но есть контракт))БЛ показала что игроки дома все таки не все держали тонус.Особенно жирный Санчо)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:50
верно))а за что?)))
Gurben
Gurben
сегодня в 13:50
Это верное решение.
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