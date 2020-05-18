Вагнер Лав: «Гинер при всех называл меня сыном, порой даже было неловко»

Бывший нападающий ЦСКА рассказал о своих отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

К президенту ЦСКА я до сих пор отношусь с трепетом и чрезвычайным уважением. Он одинаково хорошо ладил со всеми игроками, со всеми был учтив и уважителен. Мы давно не общались, но уверен, что это взаимно. Он по-прежнему мне дорог, я его уважаю и уверен, что он относится ко мне так же. Он при всех называл меня сыном, при всей команде, порой даже было неловко.