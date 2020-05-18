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Вагнер Лав: «Гинер при всех называл меня сыном, порой даже было неловко»

сегодня, 13:38

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

К президенту ЦСКА я до сих пор отношусь с трепетом и чрезвычайным уважением. Он одинаково хорошо ладил со всеми игроками, со всеми был учтив и уважителен. Мы давно не общались, но уверен, что это взаимно. Он по-прежнему мне дорог, я его уважаю и уверен, что он относится ко мне так же. Он при всех называл меня сыном, при всей команде, порой даже было неловко.

Он говорил: «Я всех вас люблю, но Вагнер для меня особенный. Он мне как сын». А когда на матчи приходил его сын, он называл меня братом: «Брат, брат!» Было очень приятно. Эти воспоминания я сохраню в сердце навсегда. Поэтому я люблю и уважаю ЦСКА и, конечно, президента. Он много сделал для того, чтобы я отдал клубу семь лет жизни.

Также Вагнер поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка УЕФА-2004/05 со «Спортингом» (3:1).

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:31
Гордиться надо.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:19
Лучший легионер в России за все времена!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:12
Ох Ленорыч, проказник, а жене поди рассказывал что на сафари ездил, а сам по щоколадкам стрелял)))
Omaxa
Omaxa
сегодня в 13:43
А чё, у еврея сын негр, такое бывает.
Karabal
Karabal
сегодня в 13:40
Гинер это делал, чтобы карманы твои обчистить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:39
всегда помни это))
beefs
beefs
сегодня в 13:39
ничего, зато сейчас...
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