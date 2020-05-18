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Уткин: «Сёмин — пенсионер, он не подходит клубу, играющему в ЛЧ»

сегодня, 14:51

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым:

У меня есть позиция, что Юрий Сёмин – тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почетный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Это мое мнение, оно не относится к тому, сколько у Сёмина осталось лет контракта, кто придет ему на смену, это мнение не означает никакого специального отношения к совету директоров, который за это время уже поменял состав. Да что там – два разных генеральных директора работали в последний приход Сёмина. Моя позиция продиктована взглядом на работу Сёмина, вот и все. 

Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Абсолютно согласен, что это разыграно и подано все было бездарно. Кто с этим спорит? Но все это не отменяет того, что Юрий Павлович Сёмин – пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл все на свете, понимаете?! Тоже человек критически к себе относился.

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Все комментарии
Boytser
Boytser
сегодня в 16:21
У нас пенсионеры все должны работать.
За адекватность
За адекватность ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 16:18
Приветствую! Тренер выигравший трижды чемпионат Италии, выигравший АПЛ многого изменил и добился с нашим клубом? Вы полагаете, что будь условно у руля вместо Семина Клопп, а вместо Семака Гвардиола, то "Локо" вышел бы из группы, а "Зенит" порвал бы "Лейпциг"? Лично я сомневаюсь. Но и Ваше мнение уважаю. В любом случае мы этого не узнаем, так что это все лирика. Даст Бог здоровья, посмотрим сколько трофеев возьмет "Локо" в ближайшие три сезона с тренерами подходящими "амбициозному клубу".
номер 12
номер 12 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 15:57
Было бы чему съезжать
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:52
Эх Вася...Вася....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:48, ред.
Фергюсон ушел не из-за возраста, а потому что накушался футбола и достиг практически всего, чего только мог достичь клубный тренер. И ушел он сам, а не был изгнан. Так что сравнения Васи Уткина мягко говоря не совсем корректны. Возраст Фергюсона никак не мог испортить репутацию МЮ в ЛЧ. У возраста ведь есть и положительные стороны - опыт и мудрость. И как следствие - уважение, чего в отношении Семина проявлено не было. Я согласен с теми, кто называет увольнение Семина предательством и подлостью. Он такого отношения своим трудом точно не заслужил.
Уткин, несмотря на то, что еще не пенсионер по возрасту, фактически уже не воспринимается никем всерьез, превратившись по сути в клоуна от журналистики.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:47
Временами начинаешь понимать, что в чем-то Соловьев прав...Вася ходит под Кикнадзе, поэтому щебечет как ему говорят.
При Сёмине Локо хотя бы титулы брал, здесь, в России.
Понятно что Локомотив хочет выиграть что-то международное, но пригласив Николича, на что они расчитывали?
Звали бы Поччетино, может за большие деньги бы пошел. А так и дураку понятно, что нужен был карманный тренер, который бы не мешал делать дела.
Byvaliy
Byvaliy
сегодня в 15:39
Вася погнал на Локомотив, всех уже обгадил.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:37
эх вася вася)))) опять воздух портишь
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 15:36
По поводу,поставить у руля наших клубов лучших тренеров мира и ничего не изменится,совершенно не согласен.Изменится,и сильно,но понятно,что Локо например от этого ЛЧ не выиграет.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:33
"но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России." Звиздеть, не мешки ворочать. Поставьте в наши "амбициозные" ведущие клубы условно Клоппа, Гвардиолу, Конте и.т.п., результаты в ЛЧ от этого не изменятся, потому как с такими составами и главное уровнем футбола РФПЛ, где привыкли по большей части пешком по полю ходить в ЛЧ будут статистами, изредка выдавая удачные матчи. И Палыч со своим возрастом тут не при чем. Как всегда личное субъективное мнение
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:20
Последние речи Уткина про Сталина и Сёмина мне не зашли никак. Раньше его поддерживал всегда. Но никому ещё на пользу безработица не пошла. Съехал с катушек.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:19
Вася за грузина не просто так подписался...)))
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 15:16
Запихнуть васину голову панину в ж..)
Karabal
Karabal
сегодня в 15:11
Чушь несет жирный.
Swinsi
Swinsi
сегодня в 15:05
Полилось *овно спартаковского тролля.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:57
Задолбал уже этот Вася
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