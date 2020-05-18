Депутат Лебедев: «Два игрока с вирусом на всю РПЛ — несерьёзная цифра»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на новость о выявлении коронавирусной инфекции у защитника «Рубина» .

Если бы клубы не хотели играть, то нашли бы другой способ. Не думаю, что это саботаж со стороны тех, кто не хочет доигрывать. Один игрок из «Рубина», один из «Локомотива» — это не повод не возобновлять чемпионат. Чемпионат нужно начать, это вселит позитив в наших граждан. Два игрока на весь чемпионат — несерьёзная цифра. Вот будет 50 — можно о чём-то говорить. В Думе пять человек заболело, мы же не отменяем заседания.