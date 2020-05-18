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Депутат Лебедев: «Два игрока с вирусом на всю РПЛ — несерьёзная цифра»

сегодня, 14:50

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на новость о выявлении коронавирусной инфекции у защитника «Рубина» Константина Плиева.

Если бы клубы не хотели играть, то нашли бы другой способ. Не думаю, что это саботаж со стороны тех, кто не хочет доигрывать. Один игрок из «Рубина», один из «Локомотива» — это не повод не возобновлять чемпионат. Чемпионат нужно начать, это вселит позитив в наших граждан. Два игрока на весь чемпионат — несерьёзная цифра. Вот будет 50 — можно о чём-то говорить. В Думе пять человек заболело, мы же не отменяем заседания.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:49
Два игрока с вирусом на всю РПЛ это пока не серьезно.
А ведь ещё не начали даже играть.
Bagula
Bagula
сегодня в 15:08
А есть ли у них вирус?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:56
печально но он прав)))
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