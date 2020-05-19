Фелиш: «Всем нам очень не хватало тренировок на поле»

Нападающий «Атлетико» поделился мнением о возможном возобновлении сезона в чемпионате Испании.

Если бы это зависело от нас, мы бы вернулись в эти выходные, но нам придется ждать и упорно работать, чтобы начать все сначала. Мы много работали дома, чтобы убедиться, что мы не потеряем нашу физическую форму, так что было легко вернуться к кардионагрузкам.

Теперь мы снова начинаем работать с мячом и будем делать это каждый день, чтобы вернуться к нормальной жизни. Накануне мы впервые смогли собраться вместе, и мы тренировались так, как любим. Этого нам больше всего не хватало.

Я скучал по игре против своих товарищей по команде и забитым голам.