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Эдмилсон: «Месси доминирует больше 10 лет. В этом его отличие от Марадоны»

сегодня, 05:59

Экс-игрок «Барселоны» Эдмилсон поделился мнением о том, чем капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отличается от бывшего нападающего «сине-гранатовых» и «альбиселесте» Диего Марадоны.

Я уже тогда видел, что Месси не похож на других. Это был чрезвычайно сильный духом парень, обладавший качеством, которое я видел у очень немногих. Когда я перешёл в этот клуб и увидел 17-летнего мальчишку, который тренировался с нами и так управлял мячом...

Месси часто сравнивают с другими великими игроками. У каждого своё время, своё поколение. Но когда футболист смог продержаться на этом уровне так долго... Именно это имеет значение. Лео играет на подобном уровне более 10 лет, как было и с Пеле. Но другие, вроде Марадоны, выступали на топ-уровне три-четыре года. Вот в чём заключается разница.

Ранее бывший защитник «Реала» Роберто Карлос заявил, что Криштиану Роналду и Месси не сравнятся с экс-нападающим сборной Бразилии Роналдо.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:36
Их нельзя сравнивать.
амурец
амурец
сегодня в 06:34, ред.
Марадона сумел привести Аргентину к званию чемпиона мира, а Месси нет, вот в чём заключается разница
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:27
Каждый день кто то должен похвалить гнома, это уже превращается в традицию.
VIPded
VIPded
сегодня в 06:18
Уникум Месси.
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