Эдмилсон: «Месси доминирует больше 10 лет. В этом его отличие от Марадоны»

Экс-игрок «Барселоны» Эдмилсон поделился мнением о том, чем капитан «Барселоны» и сборной Аргентины отличается от бывшего нападающего «сине-гранатовых» и «альбиселесте» .

Я уже тогда видел, что Месси не похож на других. Это был чрезвычайно сильный духом парень, обладавший качеством, которое я видел у очень немногих. Когда я перешёл в этот клуб и увидел 17-летнего мальчишку, который тренировался с нами и так управлял мячом...

Месси часто сравнивают с другими великими игроками. У каждого своё время, своё поколение. Но когда футболист смог продержаться на этом уровне так долго... Именно это имеет значение. Лео играет на подобном уровне более 10 лет, как было и с Пеле. Но другие, вроде Марадоны, выступали на топ-уровне три-четыре года. Вот в чём заключается разница.