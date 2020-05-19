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Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»

сегодня, 03:13

Владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо выразил мнение, что первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона прошёл неудачно.

Бундеслига начала наихудшим образом из возможных, хотя преподнесла это как успех.

То, чего мы ожидали с точки зрения травм, произошло. В первых шести матчах их было восемь.

Это доказательство того, что если вы не готовились должным образом к игре, то потом расплачиваетесь за это. А это лишь при одной игре в неделю. Когда нужно будет увеличить количество матчей до двух в неделю, понадобится 30 игроков в составе, чтобы справиться с потоком травм.

Ранее директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино выступил против возобновления чемпионата Италии 13 июня.

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Aniva
Aniva
сегодня в 03:13
Это он верно подметил.
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