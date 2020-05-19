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Азар: «Уже ждём, когда начнутся матчи. Я очень счастлив»

сегодня, 09:26

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о тренировках с командой и порассуждал о возможном возобновлении сезона в чемпионате Испании.

Я чувствую себя очень хорошо, вернувшись на поле и работая со своими товарищами по команде. Теперь мы должны ждать, когда начнутся матчи, но я очень счастлив. После двух месяцев отсутствия мне нужно больше физической работы и больше работы с мячом. Я просто хочу быть готовым к следующей игре.

Теперь тренировки стали лучше, мы можем тренироваться так, как нам нравится. Первая неделя была немного странной, но теперь мы снова можем тренироваться в группах и атаковать ворота.

Мы просто хотим быть все вместе и попытаться работать как команда.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 11:29
Интересно, Ассенсио восстановился? Будет уже играть?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 09:33
Давно пора уже начать
beefs
beefs
сегодня в 09:32
и мы ждем не дождемся
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