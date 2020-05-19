Азар: «Уже ждём, когда начнутся матчи. Я очень счастлив»

Вингер мадридского «Реала» рассказал о тренировках с командой и порассуждал о возможном возобновлении сезона в чемпионате Испании.

Я чувствую себя очень хорошо, вернувшись на поле и работая со своими товарищами по команде. Теперь мы должны ждать, когда начнутся матчи, но я очень счастлив. После двух месяцев отсутствия мне нужно больше физической работы и больше работы с мячом. Я просто хочу быть готовым к следующей игре.

Теперь тренировки стали лучше, мы можем тренироваться так, как нам нравится. Первая неделя была немного странной, но теперь мы снова можем тренироваться в группах и атаковать ворота.

Мы просто хотим быть все вместе и попытаться работать как команда.