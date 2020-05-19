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Первый наставник Лаутаро посоветовал ему перейти в «Барселону»

сегодня, 08:15

Адриан Рубен Фернандес, бывший тренер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, посоветовал форварду покинуть итальянскую команду и присоединиться к «Барселоне».

Он был очень умным, сосредоточенным и скромным мальчиком. Лаутаро всегда знал, что хочет быть профессиональным футболистом. Он делал все возможное для достижения цели и никогда не упускал ее из виду.

Он отклонил предложение от «Реала», мы общались с людьми, которые любят «Расинг». Мы сказали ему, что самое главное для него в то время было остаться с нами, дебютировать в нашем клубе и провести время в аргентинской высшей лиге. К счастью, он послушал нас и дебютировал в Лиге 31 октября 2015 года, в возрасте всего 18 лет, заменив самого Диего Милито.

Правда в том, что в Италии, Лаутаро показывает все на что способен. Он удивил нас и до сих пор удивляет нас каждый день, потому что он всегда совершенствуется, и несмотря на то, что он так молод, он уже выделяется как настоящий форвард.

Он имеет все те же характеристики, что и Серхио Агуэро. Я считаю, что он точно следует пути Агуэро и что он будет продолжать иметь успешную карьеру, как Серхио.

Я знаю, что у него сложится все очень хорошо в «Барселоне», ведь там он будет играть вместе с Месси. Лаутаро будет отличной заменой для Луиса Суареса. «Барса» позволит ему развиваться и в футбольном плане, и в личностном. Я бы посоветовал ему поиграть с лучшим футболистом мира, которому всего 32 года и у которого впереди еще 3-4 сезона. Лаутаро и Лео смогут идеально понять друг друга на поле.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:32
Время рассудит
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 08:17
Любой трезвомыслящий человек даст совет - бежать из интера, ахаха)
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