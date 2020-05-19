Глава Федерации футбола Франции: «Президент „Лиона“ зашёл слишком далеко»

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре ответил на критику президента «Лиона» Жан-Мишеля Ола, который обратился в суд, чтобы оспорить решение о досрочном завершении Лиги 1.

Мы давно знаем друг друга. Но иногда он слишком упорно отстаивает интересы своего клуба. В последнее время он зашёл слишком далеко. Я говорил ему об этом по телефону и через прессу, однако он охвачен желанием играть в следующей Лиге Чемпионов.