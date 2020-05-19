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Глава Федерации футбола Франции: «Президент „Лиона“ зашёл слишком далеко»

сегодня, 05:23

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре ответил на критику президента «Лиона» Жан-Мишеля Ола, который обратился в суд, чтобы оспорить решение о досрочном завершении Лиги 1.

Мы давно знаем друг друга. Но иногда он слишком упорно отстаивает интересы своего клуба. В последнее время он зашёл слишком далеко. Я говорил ему об этом по телефону и через прессу, однако он охвачен желанием играть в следующей Лиге Чемпионов.

Ранее советник президента «Лиона», известный в прошлом тренер Жерар Улье выразил мнение, что «Пари Сен-Жермен» и «Марсель» устроили сговор против «ткачей».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Нарушен спортивный принцип, имеет полное основание
112910415
112910415
сегодня в 06:27
бросить его в клетку с вирусами !
Twisted
Twisted
сегодня в 06:14
Очень легко понять его недовольство
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:38
Марсель и Лион непримеримые соперники.
5ujw4cr4kte7
5ujw4cr4kte7
сегодня в 05:36
Это его личное дело
Bagula
Bagula
сегодня в 05:32
Это с какой стороны посмотреть.
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